Генерал США оцінив загрозу удару Росії по Україні

Ризики вторгнення РФ в Україну оцінили в США / REUTERS

Командувач військами США в Європі і об'єднаними силами НАТО в Європі генерал тод Уолтерс оцінив ймовірність військового вторгнення Росії в Україну.

Як підкреслив він в ході слухань в Палати представників Конгресу, ризик вторгнення РФ в найближчі тижні - від низького до середнього, проте є і тенденція до зниження ймовірності інтервенції, повідомляє Голос Америки.

Один з конгресменів з військового комітету Палати представників запитав у генерала, яка ймовірність вторгнення РФ в найближчі тижні. "Від низької до середньої", - відповів він, не назвавши точних даних, використаних для прогнозу.

Інший конгресмен спробував уточнити, чи буде ця ймовірність змінюватися в найближчі тижні.

Уолтерс сказав, що це залежить від обставин. При цьому він зазначив, що якщо поточна траєкторія залишиться незмінною, ризик вторгнення може знизитися.

"Я вважаю, що з тенденцією, яку я спостерігаю прямо зараз, ймовірність події почне зменшуватися", – сказав командувач військами США в Європі членам Конгресу.

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Загострення на кордоні України і РФ: