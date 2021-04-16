Генерал США оцінив загрозу удару Росії по Україні

Є тенденція до зниження ймовірності російської інтервенції, вважає Тод Уолтерс.
Командувач військами США в Європі і об'єднаними силами НАТО в Європі генерал тод Уолтерс оцінив ймовірність військового вторгнення Росії в Україну.
Як підкреслив він в ході слухань в Палати представників Конгресу, ризик вторгнення РФ в найближчі тижні - від низького до середнього, проте є і тенденція до зниження ймовірності інтервенції, повідомляє Голос Америки.
Один з конгресменів з військового комітету Палати представників запитав у генерала, яка ймовірність вторгнення РФ в найближчі тижні. "Від низької до середньої", - відповів він, не назвавши точних даних, використаних для прогнозу.
Інший конгресмен спробував уточнити, чи буде ця ймовірність змінюватися в найближчі тижні.
Уолтерс сказав, що це залежить від обставин. При цьому він зазначив, що якщо поточна траєкторія залишиться незмінною, ризик вторгнення може знизитися.
"Я вважаю, що з тенденцією, яку я спостерігаю прямо зараз, ймовірність події почне зменшуватися", – сказав командувач військами США в Європі членам Конгресу.
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.