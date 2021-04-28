Генерал США спрогнозував, чи буде наступ Росії на Україну

Голова Комітету начальників штабів збройних сил США генерал армії Марк Міллі прокоментував недавню російську ескалацію біля кордонів України.
Через кілька тижнів військової ескалації з російського боку навколо України США спостерігають зниження напруженості і не прогнозують драматичного розвитку подій і можливого повномасштабного наступу РФ в найближчій перспективі. Отакий прогноз зробив голова Комітету начальників штабів збройних сил США генерал армії Марк Міллі.
"Ми спостерігали за нарощуванням сил (з російського боку – Главред) протягом останніх декількох тижнів - протягом чотирьох - п'яти тижнів (Росія – Главред) приблизно вдвічі збільшила чисельність своїх сухопутних військ та інших засобів поблизу України", - зазначив Міллі.
Генерал також зазначив, що такий стан речей викликав "велике занепокоєння", проблема обговорювалася на рівні уряду і військового командування у Вашингтоні.
"Ми стурбовані цим і відстежуємо ситуацію", ‒ підкреслив Міллі.
Водночас, зазначив генерал, частина російських сил і засобів протягом останніх днів почала відводитися. "Напруга знижується, і це хороша новина. Ми продовжимо дуже пильно стежити за цим. Зараз ми не очікуємо нічого драматичного або загрозливого в найближчій перспективі", ‒ підсумував він.
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