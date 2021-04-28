Генерал США спрогнозував, чи буде наступ Росії на Україну / Reuters

Через кілька тижнів військової ескалації з російського боку навколо України США спостерігають зниження напруженості і не прогнозують драматичного розвитку подій і можливого повномасштабного наступу РФ в найближчій перспективі. Отакий прогноз зробив голова Комітету начальників штабів збройних сил США генерал армії Марк Міллі.

"Ми спостерігали за нарощуванням сил (з російського боку – Главред) протягом останніх декількох тижнів - протягом чотирьох - п'яти тижнів (Росія – Главред) приблизно вдвічі збільшила чисельність своїх сухопутних військ та інших засобів поблизу України", - зазначив Міллі.

Генерал також зазначив, що такий стан речей викликав "велике занепокоєння", проблема обговорювалася на рівні уряду і військового командування у Вашингтоні.

"Ми стурбовані цим і відстежуємо ситуацію", ‒ підкреслив Міллі.

Водночас, зазначив генерал, частина російських сил і засобів протягом останніх днів почала відводитися. "Напруга знижується, і це хороша новина. Ми продовжимо дуже пильно стежити за цим. Зараз ми не очікуємо нічого драматичного або загрозливого в найближчій перспективі", ‒ підсумував він.

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