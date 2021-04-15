Генерал США спрогнозував здатність України відбити удар РФ

У США оцінили ймовірність війни між РФ і Україною / Штаб ООС

Командувач американських військ в Європі генерал Тод Уолтерс прокоментував загострення на кордоні України і РФ і ризики російського вторгнення.

В ході слухань в Сенаті США з командувачами американських військ в Європі, він підкреслив, що Україна і її партнери в регіоні роблять все для посилення своїх позицій, пише Голос Америки.

"Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз в кращій своїй позиції. І мова йде не тільки про їх військо, а й про війська їхніх партнерів у регіоні", - зазначив він.

На питання про те, чи зможуть, на думку генерала, українці відбити вторгнення росіян, якщо воно почнеться наступного тижня, Уолтерс відповів: "Думаю, з часом, це точно".

Відповідаючи на запитання про дії Росії в контексті 1939 року, коли німці говорили, що вони звільняють німецькомовних громадян, Уолтерс запевнив, що українці віддані державі Україна і не сприймають від Росії "звільнення" російськомовних людей на своїй території.

За словами американського генерала, дії Росії можна поділити на чотири категорії: "Має місце істотне накопичення російських військових сухопутних, повітряних і морських сил, і їх масштаби, розміри викликають надзвичайне хвилювання. Вони відображають масштаби, розміри військ, що застосовувалися в 2014 році. Ми залишаємося дуже і дуже пильними, розглядаємо якомога більше варіантів реагування, і очевидно, дуже стурбовані".

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Загострення на кордоні України і РФ: