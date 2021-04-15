Генерал США спрогнозував здатність України відбити удар РФ

Число військ РФ на кордоні України можна порівняти з 2014 роком, підкреслив Тод Уолтерс.
Командувач американських військ в Європі генерал Тод Уолтерс прокоментував загострення на кордоні України і РФ і ризики російського вторгнення.
В ході слухань в Сенаті США з командувачами американських військ в Європі, він підкреслив, що Україна і її партнери в регіоні роблять все для посилення своїх позицій, пише Голос Америки.
"Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз в кращій своїй позиції. І мова йде не тільки про їх військо, а й про війська їхніх партнерів у регіоні", - зазначив він.
На питання про те, чи зможуть, на думку генерала, українці відбити вторгнення росіян, якщо воно почнеться наступного тижня, Уолтерс відповів: "Думаю, з часом, це точно".
Відповідаючи на запитання про дії Росії в контексті 1939 року, коли німці говорили, що вони звільняють німецькомовних громадян, Уолтерс запевнив, що українці віддані державі Україна і не сприймають від Росії "звільнення" російськомовних людей на своїй території.
За словами американського генерала, дії Росії можна поділити на чотири категорії: "Має місце істотне накопичення російських військових сухопутних, повітряних і морських сил, і їх масштаби, розміри викликають надзвичайне хвилювання. Вони відображають масштаби, розміри військ, що застосовувалися в 2014 році. Ми залишаємося дуже і дуже пильними, розглядаємо якомога більше варіантів реагування, і очевидно, дуже стурбовані".
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Загострення на кордоні України і РФ:
- Раніше головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
- Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.