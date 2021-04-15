Генерал ЗСУ пояснив, чи готова армія повернути Донбас силою

ЗСУ готові йти вперед на Донбасі / УНІАН

Українська армія готова до активного просування на Донбасі, але для цього необхідна суспільна підтримка в національному масштабі, єдність зусиль всієї країни, готовність резервів і належне ресурсне забезпечення.

Про це заявив генерал-лейтенант ЗСУ і керівник АТО на Донбасі в 2017 році Михайло Забродський в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Якщо ми говоримо, що це глухий кут й іншого шляху вже немає (шляху повернення Донбасу, – ред.), то до такого варіанту подій ми повинні готувати і громадську думку. Тому що це зовсім інше життя, інші загрози і втрати. До цього теж потрібно бути готовим заздалегідь, а не розводити руками і говорити: "Ну, ми ж не думали, що це буде настільки серйозно". Повірте, це буде ще як серйозно", - сказав він.

читайте такожГенерал ЗСУ розкрив, чи може українська армія відбити ДонбасНагадаємо, раніше Забродський заявив, що Україна не повинна плекати ілюзій, що Росія за останній час стала слабшою. Ризик наступу існує, оскільки технічна і чисто військова можливість здійснити задумане у Кремля є.

Радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.

У свою чергу, начальник Генштабу Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що президент України Володимир Зеленський в змозі віддати наказ про наступ на Донбасі. Однак передусім необхідно прораховувати всі наслідки, сили, можливості, резерви.