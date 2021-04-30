Генерал ЗСУ оцінив ймовірність удару армії РФ по Україні

Сергій Наєв / УНІАН

Командувач Об'єднаними силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв оцінив ситуацію навколо зосередження частин армії РФ на кордонах України.

Як підкреслив він в інтерв'ю, опублікованому командуванням ОС в YouTube, нинішнє скупчення військ РФ поблизу кордонів України схоже на те, що було в 2014-му і мета їх не змінилася – демонстрація сили і готовність до вторгнення, щоб вплинути на керівництво нашої країни.

За його словами, в 2014 році Збройні Сили РФ були зосереджені вздовж державного кордону України для демонстрації військового впливу на керівництво України.

"Така ж ситуація сталася цього разу, коли відбулося накопичення з 28 батально-тактичних груп до більш ніж 50 (до 105 тисяч особового складу). Мета таких дій - демонстрація військової присутності навколо кордону України на тих напрямках, які, можливо, будуть нести загрозу Україні. Мета одна - показати їх готовність до військового вирішення ситуації, яка може виникнути при бажанні їх військово-політичного керівництва", – сказав Наєв.

Генерал також додав, що українська розвідка спостерігала за стягуванням Росією військ до України і у відповідь ЗСУ посилювали потенційно небезпечні напрямки, де агресор міг напасти.

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Відведення військ РФ від кордонів України:

Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.

В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.