Генерал ЗСУ розкрив, чи може українська армія відбити Донбас

У ЗСУ є потенціал відвоювати Донбас у бойовиків / УНІАН

Українська армія здатна відбити Донбас у проросійських бойовиків, але перехід до наступальних бойови дій - це насамперед політичне рішення.

Про це заявив генерал-лейтенант Збройних сил України, колишній керівник антитерористичної операції на Донбасі Михайло Забродський в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

За його словами, це не той план, який можна втілити в життя одним телефонним дзвінком "вперед і пішли".

"Це вже інший вимір: інші втрати і витрати. До цього потрібно готуватися, зокрема в інформаційному плані, формуванні громадської думки та підтримки західних партнерів. Я вже не кажу про економічні можливості держави і можливу мобілізацію певних галузей економіки", - зазначив Забродський.

При цьому потенціал відвоювати Донбас у ЗСУ є. Основою цього процесу є політична воля.

"Якщо вона (політична воля, - ред.) буде - Україна здатна зокрема і на такий варіант дій. Я в цьому впевнений", - резюмував генерал-лейтенант ЗСУ.

читайте такожЧи буде велика війна з Росією: Резніков дав відповідьЯк повідомляв Главред, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Україна не збирається звільняти Донбас військовим шляхом. Подібні заяви з боку Росії не відповідають дійсності. Київ має намір мирно врегулювати російсько-український конфлікт на Сході країни.

У свою чергу, радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що якщо бойовики "ДНР" і "ЛНР" підуть штурмом на бійців операції об'єднаних сил на Донбасі без підтримки Росії, то будуть просто знищені.