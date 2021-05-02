Генерал ЗСУ розкрив ймовірний сценарій вторгнення армії РФ в Україну

Армію РФ стягують на кордон України / Facebook/mod.mil. rus

Будь-яка провокація РФ, пов'язана з "тиском" на російськомовне населення або російських громадян, може стати приводом для російської агресії, заявив колишній начальник Генштабу ЗСУ, генерал армії Віктор Муженко.

Як підкреслив він в інтерв'ю BBC News Україна, Росія, як привід для вторгнення, можуть використовувати і диверсії.

Він нагадав про заяву секретаря РНБО РФ Миколи Патрушева про"небезпеку терористичних актів з боку України на території Криму", що може свідчити про підготовку РФ відповідних провокацій.

Екс-начальник Генштабу зазначив, що біля кордонів України залишилася техніка 3-ї мотострілецької дивізії – у Воронезькій області. А також 150-ї дивізії в Ростовській області.

Він попередив, що 144-та мотострілецька дивізія біля північних кордонів у Смоленській і Брянській областях, де вона демонструвала загрозу з північного напрямку.

Крім цього, в Криму росіяни зібрали угруповання десантних військ: за наявною інформацією, там сім батальйонно-тактичних груп з двох десантно-штурмових дивізій – 76-й з Пскова і 7-й з Новоросійська, а також була 98-а повітряно дивізія з Іваново в Підмосков'ї.

"У заключний день навчань вони продемонстрували на кримському полігоні Опук висадку морського і повітряного десанту. Заявляли, що відпрацьовують оборону, але фактично – це наступальні дії з комбінованим морським і повітряним десантом", – додав Муженко.

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Відведення військ РФ від кордонів України: