Генерал ЗСУ спрогнозував терміни атаки РФ і назвав найнебезпечніші напрямки

Армія РФ може піти в наступ / Facebook/mod.mil. rus

Колишній начальник Генштабу ЗСУ, генерал армії Віктор Муженко заявив про те, що в липні і серпні при переміщенні військової техніки РФ до Білорусі для навчань Захід-2021 і в ході самих маневрів можна очікувати відновлення агресивних дій російської армії на кордоні України.

Як підкреслив він в інтерв'ю BBC News Україна, варто очікувати циклічності загострення з боку РФ, особливо перед 30-річчям Незалежності України.

Генерал армії не виключив, що Росія може спробувати піти в наступ в напрямку Бахмута і Лисичанська, з подальшим виходом до кордону РФ, де є можливість отримати підкріплення з Бєлгородської області (у Валуйках розташована мотострілецька дивізія).

Він попередив про те, що ворог може оточити всі угруповання ЗСУ на схід від Лисичанська, а річка Оскол буде лінією можливого оточення.

Ще одним напрямком він вважає вірогідність удару по південному напрямку Докучаєвськ-Волноваха-Маріуполь-Бердянськ.

"Напрямок від Горлівки на Торецьк - там також урбаністична місцевість, не думаю, що туди хтось полізе. В урбанізованих районах при ефективній обороні населених пунктів будь-яка армія відчуває дуже великі втрати - в рази більше тих, хто обороняється", – додав Муженко.

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Відведення військ РФ від кордонів України:

Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.

В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.

У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.