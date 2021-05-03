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Генерал ЗСУ порівняв стягування російських військ з 2014 роком

3 травня 2021, 07:30
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Сьогодні у Росії мета одна - показати готовність до військового вирішення ситуації, яка може виникнути за бажанням її військового або політичного керівництва.

Російські війська
Генерал ЗСУ порівняв стягування російських військ з 2014 роком / Reuters

Стягування російських військ до кордонів України схоже з ситуацією 2014 року. Тоді Кремль намагався демонструвати військовий вплив на керівництво України, розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Також він назвав мету скупчення військ РФ біля кордонів нашої країни у 2021 році.

"У 2014 році Збройні Сили Росії були накопичені вздовж державного кордону з Україною для демонстрації військового впливу на керівництво України. Така ж ситуація сталася і в цей період", - сказав Наєв, повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

За його словами, відбулося накопичення з 28 батальйонних тактичних груп до більш ніж 50.

Відповідно, мета таких дій - це демонстрація військової присутності навколо державного кордону України на тих напрямках, які, можливо, будуть загрозливими щодо українських Збройних сил, додав командувач ОС.

"Мета одна - показати готовність до військового вирішення ситуації, яка може виникнути за бажанням їх військового або політичного керівництва",– підкреслив генерал ЗСУ.

Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше:

  • Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
  • Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.

ЗСУ російські війська Сергій Наєв новини України
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