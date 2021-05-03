Генерал ЗСУ порівняв стягування російських військ з 2014 роком / Reuters

Стягування російських військ до кордонів України схоже з ситуацією 2014 року. Тоді Кремль намагався демонструвати військовий вплив на керівництво України, розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Також він назвав мету скупчення військ РФ біля кордонів нашої країни у 2021 році.

"У 2014 році Збройні Сили Росії були накопичені вздовж державного кордону з Україною для демонстрації військового впливу на керівництво України. Така ж ситуація сталася і в цей період", - сказав Наєв, повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

За його словами, відбулося накопичення з 28 батальйонних тактичних груп до більш ніж 50.

Відповідно, мета таких дій - це демонстрація військової присутності навколо державного кордону України на тих напрямках, які, можливо, будуть загрозливими щодо українських Збройних сил, додав командувач ОС.

"Мета одна - показати готовність до військового вирішення ситуації, яка може виникнути за бажанням їх військового або політичного керівництва",– підкреслив генерал ЗСУ.

Російські війська біля кордонів України – про що йшлося раніше: