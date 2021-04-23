УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати

23 квітня 2021, 06:42
Прослухати новину
Зупинити

Генеральний прокурор не змогла назвати терміни, коли буде підписано процесуальний документ щодо Віктора Медведчука. За її словами, прокурори працюють.

Венедиктова
Венедіктова оцінила перспективність справи проти Медведчука / УНІАН

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вважає, що кримінальне провадження проти депутата від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука є "перспективним" і може призвести до "посадки".

За її словами, прокурори працюють щодня для досягнення результату. При цьому генпрокурор не змогла назвати терміни, коли буде підписано процесуальний документ щодо політика. Про це вона повідомила в ефірі передачі Право на владу на каналі 1+1.

"Я не можу говорити якісь певні речі, тому що це мій суб'єкт. Будь-який народний депутат - це мій суб'єкт. Підозру підписуватиму я. Можемо (посадити, - ред.)? Так, можемо. Чи бачу перспективу? Так, бачу. Працюють правоохоронні органи? Працюють. Слідство триває. Коли ми вийдемо на процесуальний документ, підписаний Генеральним прокурором Венедіктовою? Дату я вам назвати не можу", - заявила генпрокурор.

Крім того, Венедіктова розповіла, що підписала п'ять підозр народним депутатам. За її словами, інститут зняття недоторканності працює.

Санкції проти Віктора Медведчука - про що раніше писав Главред:

  • 19 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, за результатами якого президенту запропонували запровадити нові санкції, зокрема проти громадян України. РНБО порекомендувало запровадити санкції проти 19 юридичних осіб і 8 фізичних осіб, серед них Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.
  • В СБУ заявили, що рішення РНБО базувалося зокрема і на доказах спецслужби, яка продовжує документувати можливу причетність даних осіб до фінансування тероризму в ОРДЛО.
  • 20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука та його оточення.
  • 21 лютого президент Володимир Зеленський повернув у державну власність України ділянку трубопроводу, що проходить по її території, Самара-Західний напрямок.
  • Сам нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що не має жодного відношення до нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок, який потрапив під санкції РНБО, схвалені президентом Володимиром Зеленським.

Довідка. Україна отримує через нафтопровід Самара - Західний напрямок дизельне паливо з Росії та Білорусі, зокрема для транзиту в Європу. Українську ділянку нафтопроводу експлуатує компанія ПрикарпатЗахідтранс. Як повідомляє DW, її власниками виступають білоруський підприємець Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Шефера пов'язують з оточенням українського політика Віктора Медведчука, який підтримує тісні контакти з російським президентом Володимиром Путіним.

санкції Віктор Медведчук новини України Ірина Венедіктова
Зараз ви переглядаєте новину «Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Названо найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограмНазвано найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограм Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дарГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дар У Кремлі оголосили про реакцію Путіна щодо зустрічі із Зеленським на ДонбасіУ Кремлі оголосили про реакцію Путіна щодо зустрічі із Зеленським на Донбасі Телеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образіТелеведуча 1+1 без ліфчика вийшла на сцену в шикарному образі У Зеленського висунули РФ гучне звинувачення через перекриття АзоваУ Зеленського висунули РФ гучне звинувачення через перекриття Азова

Останні новини

08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну
08:29
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
Реклама
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
Реклама
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
Реклама
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти