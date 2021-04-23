Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати

Венедіктова оцінила перспективність справи проти Медведчука / УНІАН

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вважає, що кримінальне провадження проти депутата від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука є "перспективним" і може призвести до "посадки".

За її словами, прокурори працюють щодня для досягнення результату. При цьому генпрокурор не змогла назвати терміни, коли буде підписано процесуальний документ щодо політика. Про це вона повідомила в ефірі передачі Право на владу на каналі 1+1.

"Я не можу говорити якісь певні речі, тому що це мій суб'єкт. Будь-який народний депутат - це мій суб'єкт. Підозру підписуватиму я. Можемо (посадити, - ред.)? Так, можемо. Чи бачу перспективу? Так, бачу. Працюють правоохоронні органи? Працюють. Слідство триває. Коли ми вийдемо на процесуальний документ, підписаний Генеральним прокурором Венедіктовою? Дату я вам назвати не можу", - заявила генпрокурор.

Крім того, Венедіктова розповіла, що підписала п'ять підозр народним депутатам. За її словами, інститут зняття недоторканності працює.

Санкції проти Віктора Медведчука - про що раніше писав Главред:

19 лютого відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, за результатами якого президенту запропонували запровадити нові санкції, зокрема проти громадян України. РНБО порекомендувало запровадити санкції проти 19 юридичних осіб і 8 фізичних осіб, серед них Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

В СБУ заявили, що рішення РНБО базувалося зокрема і на доказах спецслужби, яка продовжує документувати можливу причетність даних осіб до фінансування тероризму в ОРДЛО.

20 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти народного депутата від Опозиційної платформи - За життя Віктора Медведчука та його оточення.

21 лютого президент Володимир Зеленський повернув у державну власність України ділянку трубопроводу, що проходить по її території, Самара-Західний напрямок.

Сам нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що не має жодного відношення до нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок, який потрапив під санкції РНБО, схвалені президентом Володимиром Зеленським.

Довідка. Україна отримує через нафтопровід Самара - Західний напрямок дизельне паливо з Росії та Білорусі, зокрема для транзиту в Європу. Українську ділянку нафтопроводу експлуатує компанія ПрикарпатЗахідтранс. Як повідомляє DW, її власниками виступають білоруський підприємець Микола Воробей і громадянин Німеччини Анатолій Шефер. Шефера пов'язують з оточенням українського політика Віктора Медведчука, який підтримує тісні контакти з російським президентом Володимиром Путіним.