Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відведення військ від України

Столтенберг рішуче підтримав Україну / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує відведення російських військ від кордону з Україною і вважає, що це призведе до деескалації ситуації.

"Ми спостерігали за зниженням напруги. І, звичайно, ми вітаємо це. У той же час ми продовжимо уважно стежити за розвитком ситуації", – сказав Столтенберг.

У НАТО чекають від Росії припинення нарощування своєї військової присутності навколо України і сподіваються, що Кремль проявить доброзичливість і участь у політичному врегулюванні конфлікту на Донбасі, оскільки його вирішити можна тільки так.

Столтенберг також нагадав про свою недавню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і виступ глави МЗС України Дмитра Кулеби на Північноатлантичній раді.

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Глава НАТО запевнив їх у непохитній підтримці України, а також триваючій підтримці впровадження реформ, розвитку оборонних здібностей і демократичних інститутів.

"Звичайно, ми були стурбовані тим, що ми бачили в останні тижні – це модель поведінки Росії, яку ми спостерігаємо в останні роки. Недостатня повага до суверенітету і територіальної цілісності України – те, що турбує нас і наших союзників", – резюмував генсек НАТО.

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