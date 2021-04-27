Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відведення військ від України

У НАТО стурбовані такою моделлю поведінки Кремля.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує відведення російських військ від кордону з Україною і вважає, що це призведе до деескалації ситуації.
"Ми спостерігали за зниженням напруги. І, звичайно, ми вітаємо це. У той же час ми продовжимо уважно стежити за розвитком ситуації", – сказав Столтенберг.
У НАТО чекають від Росії припинення нарощування своєї військової присутності навколо України і сподіваються, що Кремль проявить доброзичливість і участь у політичному врегулюванні конфлікту на Донбасі, оскільки його вирішити можна тільки так.
Столтенберг також нагадав про свою недавню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і виступ глави МЗС України Дмитра Кулеби на Північноатлантичній раді.
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Глава НАТО запевнив їх у непохитній підтримці України, а також триваючій підтримці впровадження реформ, розвитку оборонних здібностей і демократичних інститутів.
"Звичайно, ми були стурбовані тим, що ми бачили в останні тижні – це модель поведінки Росії, яку ми спостерігаємо в останні роки. Недостатня повага до суверенітету і територіальної цілісності України – те, що турбує нас і наших союзників", – резюмував генсек НАТО.
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Війська Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 21 квітня звинуватив НАТО в "протидії нормалізації" ситуації в країнах Близького Сходу і Закавказзя. З цієї причини, як заявив він, росіяни посилюють боєздатність військ Південного військового округу і роблять кроки з метою стратегічного стримування противника.
- 22 квітня Шойгу заявив, що військові підрозділи південних і західних військових округів повертаються в свої постійні пункти дислокації з 23 квітня. Військові формування РФ були підведені до кордонів України під приводом проведення навчань.