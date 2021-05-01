Геращенко розкрив деталі про винуватця ДТП, в якому загинула дівчина

П'яний чоловік посадив до себе в машину двох дівчат. Не зупинившись на вимогу патрульних, він розігнався до швидкості 100 км/год і врізався у стовп.
Винуватець моторошної автокатастрофи, яка сталася у Києві в ніч на 1 травня, п'яний 26-річний водій Infiniti, раніше вже затримувався поліцейськими за водіння у нетверезому стані, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він уточнив, що випадок стався рік тому у Вінницькій області, але чоловіка не покарали.
"Суддя Вінницького міського суду, Ковбаса Юрій Петрович, не знайшов за три місяці часу розглянути адміністративний протокол, оштрафувати Павла Б. на 10 200 гривень і позбавити його прав на рік, як це наказує закон. Не виключаю, що унаслідок такої кричущої безкарності Павло Б. знову і знову сідав за кермо п'яним, що у підсумку і призвело цієї ночі до загибелі 18-річної Олександри", - розповів Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, рік тому патрульні зі свого боку тоді зробили все, а суд – ні.
Геращенко підкреслив, що винуватець ДТП повинен отримати за заслугами – тривалий термін позбавлення волі за позбавлення життя іншої людини.
"Я не знаю і не збираюся перевіряти, чи є Павло Б. родичем колишнього міністра МВС Миколи Білоконя. Він повинен отримати те, що заслужив - тривалий термін позбавлення волі за позбавлення життя іншої людини", - зазначив Геращенко.
Він додав, що через прийняття закону №2695, тепер судді можуть розглядати справи про нетверезе водіння не в рамках тримісячного терміну, а мають для цього 12 місяців.
"Кожен суддя, на мій погляд, який за рік тепер не знайде часу розглянути справу про нетверезе водіння, може стати моральним співучасником загибелі людини від рук нетверезого водія, якого він не знайшов часу притягнути до відповідальності", – розповів Геращенко.
Також Геращенко на своїй сторінці у соцмережі розкрив подробиці самої аварії.
"Чоловік Павло Б, посадив до себе в машину двох дівчат 18 і 19 років. Не зупинившись на вимогу патрульних, які побачили, що автомобіль "Infinity G25" порушує правила дорожнього руху, водій втопив педаль газу в підлозі і, розігнавшись до швидкості понад 100 км/год, врізався у стовп. 18 річна Олександра З., що знаходилася в автомобілі, загинула на місці. 19 річна Марія разом з водієм госпіталізована до 17 лікарні Києва", - розповів заступник глави МВС.
Перевірка водія на алкоголь показала, що він був п'яний і всі його дії, що призвели до загибелі ні в чому не повинної дівчини, є наслідок вживання алкоголю, уточнив Геращенко.
Водночас видання Obozrevatel з посиланням на джерело повідомляє, що за кермом автомобіля Infiniti перебував Білоконь Павло Сергійович. Загиблою виявилася Землякова Олександра Максимівна. Її подруга, друга пасажирка легковика, Демчишина Марія Олегівна, була госпіталізована до міської лікарні №17.
У ЗМІ з'явилася інформація про те, що водій може бути родичем колишнього міністра внутрішніх справ України Миколи Білоконя.
Смертельна ДТП у центрі Києві – про що йшлося раніше:
- Моторошна ДТП сталася у центрі Києва у ніч проти 1 травня. На бульварі Лесі Українки автомобіль Infinity G25 скоїв наїзд на дерево та опору світлофора. Унаслідок аварії загинула 18-річна дівчина. Водій був п'яний, він затриманий.
- Як повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва, 25 – річний п'яний водій Infinity G25 їхав з пасажирками - 18 і 19 років. Він не впорався з керуванням і влетів у дерево.
- "Не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, після чого скоїв наїзд на дерево та опору світлофора. Унаслідок ДТП на місці події загинула 18-річна пасажирка іномарки, а водій та ще одна пасажирка 2002 року народження отримали тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.