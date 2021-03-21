Геращенко розкрив деталі про затриманого під ОПУ прихильника Стерненка / mvs.gov.ua

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що затриманий правоохоронцями учасник суботньої акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента України є провокатором і йому пред'явлене звинувачення у хуліганстві.

"Громадянин, який бив шибки у дверях Офісу президента вже вчора був затриманий співробітниками поліції. Йому пред'явлено звинувачення в хуліганстві. Докази його вандалізму і хуліганства ви можете побачити на відео", - розповів Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Геращенко виклав у соцмережі відео розбиття скла у дверях будівлі ОП і фото затриманого. Заступник Авакова переконаний, що правоохоронці затримали провокатора, "а не звичайного вандала – хулігана".

"Я не розумію, чому вчора до відділення поліції прийшов натовп громадян, які з бійкою вимагали випустити затриманого?",- підкреслив він, коментуючи вимоги мітингувальників під будівлею поліції, де перебував затриманий.

Затриманий під ОПУ / Фейсбук Антона Геращенко

"Для чого випустити? Щоб звести з ним рахунки як з особою, яка своїми провокаційними діями спотворила "мирний" характер протесту? Або для того, щоб він уникнув відповідальності за свої умисні хуліганські дії? Особисто я вважаю, що правильна відповідь - друга. Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть нести відповідальність за свої вчинки", – підсумував Геращенко.

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Додамо, пізно ввечері у суботу, 20 березня, між правоохоронцями та прихильниками Сергія Стерненка сталися зіткнення біля Печерського відділення поліції в Києві - в цьому відділенні утримували затриманого на акції під Офісом президента ветерана Влада Сорда.

Заворушення біля Офісу президента України 20 березня:

Біля Офісу президента України на Банковій у Києві прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка влаштували заворушення.

Вони відтіснили поліцейських від бічного входу до будівлі.

Протестувальники підпалили фаєри й кидали їх у бік поліцейських і в ОП.

Крім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни ОП, написали: "Аваков - чорт", а також розлили червону фарбу, що символізує кров.

Вони також розбили вікна в ОП і спробували підпалити табличку на будівлі.

Справа Стерненко - про що йшлося раніше: