Німеччина зобов'язалася активізувати переговори в нормандському форматі - угода Берліна і Вашингтона

США та Німеччина стверджують, що підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України та її європейський шлях.
Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з врегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску газопроводу Північний потік-2. Зокрема, офіційний Берлін пообіцяв активізувати переговори в нормандському форматі.
Як йдеться у тексті угоди США та Німеччини, Вашингтон також заявив про свою підтримку зусиль Німеччини та Франції щодо досягнення миру на Сході України в рамках нормандського формату.
"Німеччина активізує свої зусилля в рамках нормандського формату, щоби забезпечити виконання Мінських домовленостей", - наголошується в документі.
Також США та Німеччина стверджують, що підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України та її європейський шлях.
Крім того, в Угоді США та Німеччини йдеться про те, що уряди двох країн чинитимуть тиск на Євросоюз для запровадження додаткових санкцій у разі, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї або вчинити нові агресивні дії проти України. У цьому випадку санкції запровадять для обмеження російського експорту в Європу в енергетичному секторі, включаючи газ.
"Якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї або вчинити нові агресивні дії проти України, Німеччина діятиме на національному рівні й чинитиме тиск на Європейський союз для прийняття ефективних заходів, включаючи санкції, для обмеження російських можливостей експорту в Європу в енергетичному секторі, включаючи газ, або для прийняття ефективних заходів в інших економічно значущих областях", - йдеться в угоді.
Зустріч Байдена і Меркель та угода Німеччини і США - про що раніше писав Главред:
- 15 липня в Білому домі відбулася зустріч канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена. За результатами переговорів під час спільного брифінгу Меркель і Байден зробили низку заяв.
- Зокрема, сторони заявили про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також висловилися про будівництво газопроводу Північний потік-2 і про транзит газу через Україну.
- Пізніше ЗМІ повідомили, що США та Німеччина найближчими днями оголосять про угоду, яка вирішить суперечку навколо російського газопроводу Північний потік-2.
- Видання Politico повідомляло, що адміністрація президента США закликала Україну утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо СП-2. Влада США нібито заявила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам Вашингтона і Києва.
- Радник Держдепу Дерек Шолль спростував інформацію видання Politico про те, що у Вашингтоні настійно попросили Україну не критикувати угоду США та Німеччини щодо Північного потоку-2. Американський чиновник підкреслив, що Київ має право на власну думку з даного питання.
- 21 липня стало відомо, що офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди щодо Північному потоку-2. Згідно з домовленостями, США будуть домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років.
- МЗС України вже направив ноти в Брюссель і Берлін через угоду, яку США і Німеччина уклали щодо газопроводу Північний потік-2. Крім того, українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.