Німеччина зобов'язалася активізувати переговори в нормандському форматі - угода Берліна і Вашингтона

Вашингтон також заявив про свою підтримку зусиль з досягнення миру на Сході України в рамках нормандського формату / Reuters

Німеччина зобов'язалася допомогти Україні з врегулюванням конфлікту на Донбасі для запуску газопроводу Північний потік-2. Зокрема, офіційний Берлін пообіцяв активізувати переговори в нормандському форматі.

Як йдеться у тексті угоди США та Німеччини, Вашингтон також заявив про свою підтримку зусиль Німеччини та Франції щодо досягнення миру на Сході України в рамках нормандського формату.

"Німеччина активізує свої зусилля в рамках нормандського формату, щоби забезпечити виконання Мінських домовленостей", - наголошується в документі.

Також США та Німеччина стверджують, що підтримують суверенітет, територіальну цілісність, незалежність України та її європейський шлях.

Крім того, в Угоді США та Німеччини йдеться про те, що уряди двох країн чинитимуть тиск на Євросоюз для запровадження додаткових санкцій у разі, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї або вчинити нові агресивні дії проти України. У цьому випадку санкції запровадять для обмеження російського експорту в Європу в енергетичному секторі, включаючи газ.

"Якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї або вчинити нові агресивні дії проти України, Німеччина діятиме на національному рівні й чинитиме тиск на Європейський союз для прийняття ефективних заходів, включаючи санкції, для обмеження російських можливостей експорту в Європу в енергетичному секторі, включаючи газ, або для прийняття ефективних заходів в інших економічно значущих областях", - йдеться в угоді.

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