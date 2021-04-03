Німеччина погрожує Росії тяжкими наслідками через Україну

Німеччина погрожує наслідками РФ за ескалацію на Донбасі / pixabay

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина і Великобританія підтримують мирні устремління України на сході і виступають проти залякуючих дій з боку Росії.

У розмові з британським колегою Домініком Раабом Кулеба заявив про поширювану кремлівськими ЗМІ пропаганду: нібито Україна планує наступ або провокації на Донбасі.

"Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", – заявив Кулеба.

У відповідь на це Рааб запевнив у тому, що його країна уважно стежить за діями Росії. Він попередив, що за будь-яку спробу РФ почати масштабну військову ескалацію нестимуть важкі наслідки.

"Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні України і Росії. Ми солідарні з Україною в тому, що деескалація зараз має вирішальне значення для того, щоб режим припинення вогню не опинився під загрозою", – повідомляє пресслужба німецького МЗС.

Кулеба висловив йому подяку за підтримку і запевнив у тому, що Україна віддана політико-дипломатичному шляху деокупації своїх непідконтрольних територій.

Крім того, про загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування Росією своєї військової присутності на окупованих територіях та на кордоні з Україною делегація України при ООН також поінформувала партнерів-членів Ради Безпеки організації.

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"Впевнені, що спільні зусилля і тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання", – повідомили з цього приводу в місії.

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