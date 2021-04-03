Німеччина погрожує Росії тяжкими наслідками через Україну

Британія і Німеччина виступають проти агресивних дій з боку Росії.
Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина і Великобританія підтримують мирні устремління України на сході і виступають проти залякуючих дій з боку Росії.
У розмові з британським колегою Домініком Раабом Кулеба заявив про поширювану кремлівськими ЗМІ пропаганду: нібито Україна планує наступ або провокації на Донбасі.
"Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", – заявив Кулеба.
У відповідь на це Рааб запевнив у тому, що його країна уважно стежить за діями Росії. Він попередив, що за будь-яку спробу РФ почати масштабну військову ескалацію нестимуть важкі наслідки.
"Ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні України і Росії. Ми солідарні з Україною в тому, що деескалація зараз має вирішальне значення для того, щоб режим припинення вогню не опинився під загрозою", – повідомляє пресслужба німецького МЗС.
Кулеба висловив йому подяку за підтримку і запевнив у тому, що Україна віддана політико-дипломатичному шляху деокупації своїх непідконтрольних територій.
Крім того, про загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування Росією своєї військової присутності на окупованих територіях та на кордоні з Україною делегація України при ООН також поінформувала партнерів-членів Ради Безпеки організації.
читайте такожУ МЗС заявили про наймасштабнішу ескалацію на Донбасі через Росію
"Впевнені, що спільні зусилля і тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання", – повідомили з цього приводу в місії.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Верховна Рада 30 березня прийняла постанову, в якій засудила загострення російськими гібридними військами ситуації на Донбасі 26 березня, в результаті якого загинули 4 українських військових і двоє отримали поранення. Український парламент закликав Росію вивести свої війська з території України і виконати всі свої зобов'язання щодо врегулювання конфлікту на сході країни.
- Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков виступив зі звинуваченням на адресу України в невиконанні домовленостей щодо Донбасу. Згідно позиції Москви, Угоди не виконуються, так як Київ не має наміру вести прямі переговори з представниками " ЛДНР".
- 30 березня пройшли переговори президента РФ Путіна, президента Франції Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель, в рамках яких глава РФ наполягав на переговорах України з "ДНР" і "ЛНР" і вирішення правових питань по Донбасу.