"Агро Газ Трейдинг" заявила про фабрикацію справи проти неї та тиск на директора

ДФС фабрикує кримінальну справу проти Агро Газ Трейдинг

Компанія "Агро Газ Трейдинг", котра постачає газ для Одеського припортового заводу за давальницьким контрактом, заявила, що дії Державної фіскальної служби, яка розпочала кримінальне провадження за підозрою в ухиленні АГТ від сплати податків, є протиправними і безпідставними. Крім того, компанія АГТ вказує, що оперативники ДФС чинили тиск на гендиректора компанії, влаштовуючи стеження за його житлом і автомобілем, сказано на офіційному сайті "Агро Газ Трейдинг".

"13 квітня 2021 року Державна фіскальна служба відкрила проти ТОВ "Агро Газ Трейдинг" кримінальну справу за нібито протиправні дії компанії, які призвели до ухилення від сплати податків на 41 млн грн. Протягом травня, попри відсутність будь-яких попередніх запитів, правоохоронці вдалися до обшуку в офісних приміщеннях ТОВ "Агро Газ Трейдинг", під час якого були вилучені документи, вже неодноразово надавалися компанією правоохоронним і контролюючим органам.

У той час, коли в офісі ТОВ "Агро Газ Трейдинг" перебувала частина слідчої групи, деякі оперативники ДФС вдалися до тиску на генерального директора компанії. Зокрема, після прибуття генерального директора на місце проведення обшуку, надання їм пояснень та отримання виклику на допит, він відлучився у особистих справах. Оперативники, слідом за генеральним директором, прибули до місця проживання останнього і почали здійснювати моральний тиск, вимагаючи проїхати з ними нібито для уточнення питань у справі, суть яких не змогли пояснити. Протягом наступних двох днів ті ж особи з числа оперативників ДФС перебували біля будинку генерального директора і намагалися проникнути до місця стоянки його транспортного засобу. Мета таких дій оперативників ДФС поки що невідома, але наша компанія розцінює це як метод активного незаконного впливу на генерального директора з метою залякування", - йдеться в повідомленні.

В АГТ заявляють, що у ДФС немає будь-яких доказів протиправних дій компанії, в основі кримінальної справи перебувають маніпулятивні та некоректні дані, взяті з Мережі.

"За всю історію діяльності ТОВ "Агро Газ Трейдинг" завжди йде назустріч контролюючим і правоохоронним органам в будь-яких процесах та надає запитувану документацію навіть у тому випадку, якщо це є правом, а не обов'язком компанії.

Проти ТОВ "Агро Газ Трейдинг" фабрикується кримінальна справа, не підкріплена ніякими доказами і яка не має відношення до правового і судового розгляду питання і встановлення фактів.

Слідство оперує абстрактними даними технологічних процесів зарубіжних заводів, в той же час весь обсяг придбаного ТОВ "Агро Газ Трейдинг" в 2020 році газу прирівняний до давальницького газу, без виділення газу як товару. Крім того, проігноровано факт того, що ТОВ "Агро Газ Трейдинг" є ліцензованим постачальником газу по всій Україні і поставляє природний газ багатьом компаніям, а не тільки за давальницькою схемою для АТ "Одеський припортовий завод". Також не враховані важливі особливості експорту мінеральних добрив, що безпосередньо впливає на кількість відвантаженої продукції міжнародним партнерам у 2020 році", - зазначають у компанії.

В АГТ підкреслюють, що компанія щомісяця проходить документальні перевірки, що проводяться податковими контролерами ДФС, а також щорічні незалежні аудиторські перевірки.

"За роки роботи ТОВ" Агро Газ Трейдинг" неодноразово доводила прозорість і публічність своїх дій при здійсненні господарської діяльності. Тому ми, діючи в рамках правового поля, будемо жорстко припиняти будь-які спроби очорнити наше ім'я і жорстко стояти на захисті законних прав та інтересів компанії і кожного її співробітника", - резюмує АГТ.