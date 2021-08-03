Зеленський взяв на особистий контроль розслідування вбивства Віталія Шишова

Володимир Зеленський відреагував на смерть Шишова / Getty

Офіс президента України уважно стежить за висновками поліції і особисто президент України Володимир Зеленський тримає на контролі справу про смерть глави Білоруського дому в Україні Віталія Шишова.

"Ми пильно стежимо за висновками поліції, президент звичайно тримає цю справу на контролі. Тут єдине, що можна сказати, що нам дійсно важливо показати, що Україна підтримує народ Білорусі і нам дуже важливо, щоб білоруси після подій літа і осені минулого року приїхали в Україну, щоб вони відчували себе в безпеці", - заявив на брифінгу прессекретаря президента України Сергій Никифоров.

Никифоров також додав, що якщо виявиться, що до смерті Шишова були причетні спецслужби, тоді буде реакція Зеленського.

Смерть Віталія Шишова - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше повідомлялося про те, що в Києві знайшли повішеним главу Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник вчора в Києві.

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Його тіло виявили в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця події.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковане під суїцид.

Хто такий Віталій Шишов і що про нього відомо:

Віталій Шишов був змушений переїхати в Україну восени 2020 року - після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.

Він стояв біля витоків створення Білоруського дому в Україні і був головою цієї організації.

В Україні Шишов допомагав білорусам, вимушеним тікати від режиму Лукашенка, проводив акції проти режиму Лукашенка, просував законопроекти, що допомагають його співвітчизникам, формував діаспору в Україні.