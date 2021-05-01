Загибель дівчини у ДТП в Києві: водія-"мажора" заарештовано

Водій, який влаштував смертельну ДТП в центрі Києва, заарештований / УНІАН

У суботу, 1 травня, Шевченківський райсуд Києва вирішив заарештувати водія елітного авто Infiniti, який влаштував аварію у центрі столиці, в результаті якої загинула одна з його пасажирок – 18-річна дівчина.

Винуватець ДТП у Києві взято під варту на 60 діб, йому не надано право вийти на свободу під заставу, йдеться на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook.

Після аварії розпочато провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Зловмиснику загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 травня в Києві на бульварі Лесі Українки п'яний 25-річний чоловік за кермом авто Infinity G25 з двома пасажирками влетів в дерево та в опору світлофора. На місці події загинула 18-річна дівчина. Водій та ще одна пасажирка потрапили до лікарні.

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко поділився, що за кермом машини був Павло Б.

Чиновник додав, що чоловік посадив до себе в авто дівчат у віці 18 та 19 років, порушив правила дорожнього руху і не зупинився на вимогу поліцейських.

За його відомостями, замість того, щоб зупинитися, чоловік розігнався до швидкості понад 100 км/год та врізався у стовп.

Геращенко зазначив, що Павла Б. правоохоронці рік тому затримували у Вінницькій області за водіння у нетверезому стані. Тоді порушник уникнув покарання.

У ЗМІ писали, що водій може бути родичем ексглави МВС Миколи Білоконя.