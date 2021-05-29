Загибель Гвоздя в Єгипті: в Мережі засумнівалися в нещасному випадку під час дайвінгу

Віктор Гвоздь / Facebook / victor.hvozd.3

Стали відомі подробиці загибелі в Єгипті колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Віктора Гвоздя.

Як розповіли Сьогодні колеги покійного, трагедія сталася через кілька днів після його дня народження. Нещодавно Віктору Івановичу виповнилося 62 роки.

"За нашими даними, Віктору Івановичу стало погано на глибині 40 метрів. Можливо, причиною було серце. Професійні дайвери вважають, що така глибина небезпечна. Втім, Віктор Іванович, любив глибину і нові цілі. Подейкував, що у нього є мета зануритися і на 100 метрів", – розповів один з колег Гвоздя.

/ Facebook/victor.hvozd.3

"Сьогоднішній день провів незвично, в компанії старих друзів дайверів... Хотіли сходити на "Caves" (точка для занурення в Дахабі - Ред.) але сильна хвиля не дозволила", - написав у Facebook Гвоздь 24 травня, в день свого народження.

Зазначимо, що відома журналістка Оксана Соколова написала, що приголомшена загибеллю екс-глави Служби зовнішньої і військової розвідок України. У той же час вона не виключає, що причиною загибелі цвяха може бути не нещасний випадок і сподівається на повноцінне розслідування.

/ Facebook/irakli.irakli.1460

"Ми буквально днями списувалися з ним, він готувався до занурень в Дахабі і писав, що захопився технічним дайвінгом 8 років тому. Стаж таки немаленький. Чи був це просто нещасний випадок? Сподіваюся, буде проведено повноцінне державне розслідування", – додала Соколова в Facebook.

Загибель Віктора Гвоздя в Єгипті: