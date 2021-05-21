Збиття Іл-76 у Луганську: у Верховному суді виправдали генерала Назарова

У Верховному суді вирішили, що генерал Віктор Назаров не винен у катастрофі Іл-76 у Луганську / УНІАН

У п'ятницю, 21 травня, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду вирішив, що генерал Віктор Назаров не винен у недбалому ставленні до військової служби та не міг запобігти збиттю військово-транспортного літака Іл-76 у Луганську.

Суд сьогодні постановив, що справу, розпочату проти генерала через катастрофу літака, необхідно закрити, йдеться на сторінці ВС у Facebook.

У суді вважають, що Назаров не міг запобігти катастрофі.

"…на підставі встановлених судами фактичних обставин справи, їхній висновок про те, що Назаров… мав можливість запобігти терористичному акту, в результаті якого був збитий літак Іл-76…, є неправильним", – постановив суд.

Нагадаємо, наприкінці березня 2017 року Павлоградський райсуд Дніпропетровської області визнав Віктора Назарова причетним до катастрофи Іл-76 у Луганську. Назарова визнали винним за ст. 425 Кримінального кодексу – недбале ставлення до військової служби. Суд дав Назарову сім років в'язниці.

Пізніше генерал оскаржив рішення у Дніпровському апеляційному суді. Апеляційний суд вирішив не змінювати постанову Павлоградського райсуду.

Довідка. Іл-76 проросійські бойовики збили 14 червня 2014 року у Луганському аеропорту.

Іл-76 проросійські бойовики збили 14 червня 2014 року у Луганському аеропорту. На борту літака перебували 40 бійців 25 окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України та дев'ять членів екіпажу, вони всі загинули.