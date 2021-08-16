Загибель мера Кривого Рогу: сусідка Павлова заявила, що постріл не чула

За словами жінки, Костянтин Павлов був не конфліктний, завжди вітався. Вона тісно не спілкувалася з покійним, але нічого поганого про нього сказати не може.
У селі Вільне Дніпропетровської області в неділю, 15 серпня, знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтин Павлова - він лежав на веранді будинку, поруч була рушниця. Сусідка загиблого каже, що не чула пострілів, хоча у неї було відрито вікно, і не бачила жодних підозрілих людей біля будинку мера.
"Він (Павлов, - ред.) був не конфліктний, вітався, коли проїжджав повз на машині", - розповіла жінка ТСН.
За її словами, вона тісно не спілкувалася з покійним, але нічого поганого про мера сказати не може.
Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - про що раніше писав Главред:
- 15 серпня у селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч була рушниця.
- ЗМІ з посиланням на джерела писали, що копи переглянули кадри з камер відеоспостереження.
- "На відео чітко видно, як загиблий мер ходить по будинку з рушницею, приставляв собі її до серця, примірявся. Потім на відео видно, як він вставив один патрон. Багато курить. З кимось листується у телефоні. Потім вистрілив. Позадкував до виходу, впав", - йдеться в повідомленні.
- Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.
- У поліції порушили кримінальне провадження через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті.
- Глава держави Володимир Зеленський відреагував на загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він планує зібрати нараду з силовиками, щоби заслухати звіт щодо цього інциденту.
Автор: Анна Багрій