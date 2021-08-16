Загибель мера Кривого Рогу: сусідка Павлова заявила, що постріл не чула

Костянтин Павлов був знайдений мертвим 15 серпня / zagittya.com.ua

У селі Вільне Дніпропетровської області в неділю, 15 серпня, знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтин Павлова - він лежав на веранді будинку, поруч була рушниця. Сусідка загиблого каже, що не чула пострілів, хоча у неї було відрито вікно, і не бачила жодних підозрілих людей біля будинку мера.

"Він (Павлов, - ред.) був не конфліктний, вітався, коли проїжджав повз на машині", - розповіла жінка ТСН.

За її словами, вона тісно не спілкувалася з покійним, але нічого поганого про мера сказати не може.

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