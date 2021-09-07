Загибель мера Кривого Рогу: у міськраді розкритикували версію поліції

Костянтин Павлов не скоював самогубство, вважають у міськраді / zagittya.com.ua

У Дніпропетровській області депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк не згодна з офіційною версією загибелі мера міста Костянтина Павлова, в якості якої в поліції назвали самогубство.

За словами політика, таким чином правоохоронні структури намагаються "продавити" версію про самогубство, хоча розслідування загибелі Павлова ще не завершене, пишуть місцеві ЗМІ.

"Природньо, це ще один інструмент, яким хочуть прикрити цю справу. Суб'єктивний заява Монастирського, оголошена до кінця слідства, вже вказує на те, що все дуже політизовано. Особливо його слова про те, що триває зміна еліт", - сказала депутат міськради.

Крім того, Третяк вважає, що так звані зловживання в результаті перевірок мерії Кривого Рогу - це брехня.

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"За ті короткі 7 місяців, поки мером в місті був Костянтин Павлов, говорити про зловживання в бюджеті - це сюр (сюрреалізм). Я депутат міськради і голосувала за бюджет, який ми реалізовували. На їхню думку, виплата зарплат лікарням через відсутність фінансування від НСЗУ, виділення міських коштів на позачергових сесіях на ковидні препарати, апаратуру - це зловживання? Чи, може, безкоштовний проїзд у громадському транспорті для криворіжців - це зловживання?"- підкреслила депутат Криворізької міськради.

Смерть Костянтина Павлова

15 серпня у селі Вільне неподалік Кривого Рогу було знайдено тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч знаходилася рушниця - зареєстрований на покійного мисливський карабін калібру 7,62 мм.

У поліції порушити кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На кадрах видно, як Павлов сидить, а потім стріляє собі в груди і валиться на підлогу.