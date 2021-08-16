Загибель мера Кривого Рогу: в поліції назвали ще одну версію трагедії

За попередніми даними, сторонніх людей на території будинку Павлова не помітили. Відео з камер спостережень зараз опрацьовують експерти.
Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анатолій Щадилов на брифінгу 16 серпня.
За його словами, відео з камер спостережень опрацьовують. Як воно потрапило в соцмережі, поліція не знає. При цьому наголошується, що, за попередніми даними, сторонніх людей на території будинку Павлова не помітили.
Дружина покійного мера Кривого Рогу повернулася з відпустки, з нею працюють слідчі. На запитання про те, чи надходили до Павлова якісь погрози, представник Нацполіції повідомив, що правоохоронцям поки що нічого невідомо.
Смерть Павлова настала приблизно о 6-7 ранку в неділю, 15 серпня. Він загинув внаслідок одного вогнепального поранення з мисливської рушниці - карабіна.
На запитання журналіста про те, чи розглядають версію доведення до самогубства, крім трьох вже озвучених, заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук сказав: "Так, не виключається і така версія".
"Будь-яка версія буде зараз розглядатися і перевірятися. Щодо вилученої зброї призначено комплексну експертизу", - повідомив він.
Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - про що раніше писав Главред:
- 15 серпня у селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч була рушниця.
- Радник загиблого мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що Павлов перестав виходити на зв'язок, тоді радник надіслав до нього помічника. Той, побачивши тіло, викликав поліцію. За словами Гальченка, у мера Кривого Рогу була зареєстрована зброя. Вона зовні схожа на ту, яку знайшли поруч з покійним. Охорони у мера не було. Його сім'я в момент трагедії перебувала на відпочинку.
- Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.
- У поліції порушили кримінальне провадження через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті.
- Глава держави Володимир Зеленський відреагував на загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він планує зібрати нараду з силовиками, щоби заслухати звіт щодо цього інциденту.
- Відео з камер відеоспостереження з будинку Павлова потрапило в Мережу. На кадрах видно, як мер ходить з рушницею по кімнаті. Він помітно нервував, багато курив і з кимось листувався по телефону.
- Після цього він довго сидів, а потім приставив стовбур до тулуба і вистрілив. До слова, час на камерах збито, з відео вирізано фрагмент.