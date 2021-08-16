Загибель мера Кривого Рогу: в поліції назвали ще одну версію трагедії

Представники Нацполіції дали брифінг з розслідування загибелі мера Кривого Рогу / скріншот

Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анатолій Щадилов на брифінгу 16 серпня.

За його словами, відео з камер спостережень опрацьовують. Як воно потрапило в соцмережі, поліція не знає. При цьому наголошується, що, за попередніми даними, сторонніх людей на території будинку Павлова не помітили.

Дружина покійного мера Кривого Рогу повернулася з відпустки, з нею працюють слідчі. На запитання про те, чи надходили до Павлова якісь погрози, представник Нацполіції повідомив, що правоохоронцям поки що нічого невідомо.

Смерть Павлова настала приблизно о 6-7 ранку в неділю, 15 серпня. Він загинув внаслідок одного вогнепального поранення з мисливської рушниці - карабіна.

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На запитання журналіста про те, чи розглядають версію доведення до самогубства, крім трьох вже озвучених, заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук сказав: "Так, не виключається і така версія".

"Будь-яка версія буде зараз розглядатися і перевірятися. Щодо вилученої зброї призначено комплексну експертизу", - повідомив він.

Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - про що раніше писав Главред: