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Загибель мера Кривого Рогу: в поліції назвали ще одну версію трагедії

16 серпня 2021, 11:32
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За попередніми даними, сторонніх людей на території будинку Павлова не помітили. Відео з камер спостережень зараз опрацьовують експерти.

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Представники Нацполіції дали брифінг з розслідування загибелі мера Кривого Рогу / скріншот

Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анатолій Щадилов на брифінгу 16 серпня.

За його словами, відео з камер спостережень опрацьовують. Як воно потрапило в соцмережі, поліція не знає. При цьому наголошується, що, за попередніми даними, сторонніх людей на території будинку Павлова не помітили.

Дружина покійного мера Кривого Рогу повернулася з відпустки, з нею працюють слідчі. На запитання про те, чи надходили до Павлова якісь погрози, представник Нацполіції повідомив, що правоохоронцям поки що нічого невідомо.

Смерть Павлова настала приблизно о 6-7 ранку в неділю, 15 серпня. Він загинув внаслідок одного вогнепального поранення з мисливської рушниці - карабіна.

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На запитання журналіста про те, чи розглядають версію доведення до самогубства, крім трьох вже озвучених, заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук сказав: "Так, не виключається і така версія".

"Будь-яка версія буде зараз розглядатися і перевірятися. Щодо вилученої зброї призначено комплексну експертизу", - повідомив він.

Загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова - про що раніше писав Главред:

  • 15 серпня у селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч була рушниця.
  • Радник загиблого мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що Павлов перестав виходити на зв'язок, тоді радник надіслав до нього помічника. Той, побачивши тіло, викликав поліцію. За словами Гальченка, у мера Кривого Рогу була зареєстрована зброя. Вона зовні схожа на ту, яку знайшли поруч з покійним. Охорони у мера не було. Його сім'я в момент трагедії перебувала на відпочинку.
  • Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.
  • У поліції порушили кримінальне провадження через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті.
  • Глава держави Володимир Зеленський відреагував на загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він планує зібрати нараду з силовиками, щоби заслухати звіт щодо цього інциденту.
  • Відео з камер відеоспостереження з будинку Павлова потрапило в Мережу. На кадрах видно, як мер ходить з рушницею по кімнаті. Він помітно нервував, багато курив і з кимось листувався по телефону.
  • Після цього він довго сидів, а потім приставив стовбур до тулуба і вистрілив. До слова, час на камерах збито, з відео вирізано фрагмент.
поліція новини Кривого Рогу киберполиция Костянтин Павлов
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