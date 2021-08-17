Загибель Павлова: у міськраді Кривого Рогу заявили, що на тілі мера знайшли сліди від побоїв

На тілі Костянтина Павлова виявили сліди від удару - праве око повністю опухло.
На тілі загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова були тілесні ушкодження, заявила депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк.
За її словами, вони не схожі на ті, що бувають після падіння, а більше нагадують наслідки побиття, пише Сьогодні.
"Ми чітко побачили - там є сліди від удару - руки або кулака, тому що праве око повністю опухло і під ним синє. Збоку ока і на підборідді запеклася кров, вухо синє. Не могло бути такого від падіння. На шиї зашморг", - сказала вона.
Вона уточнила, що до розслідування не допустили місцевих поліцейських, а чекали київську групу правоохоронців.
"Не стало речей, які там були - його електронна сигарета, сама зброя лежала вже по-іншому. На питання чому сорочка розірвана на грудній частині - якщо придивитися на фото, там є маленька дірочка, саме від пострілу. А знизу-діра, яка могла бути, якщо смикнути і розірвати", – додала Третяк.
Раніше стали відомі деталі листування мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, яку він вів незадовго до своєї загибелі.
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Павлов листувався з кимось в останні хвилини життя в месенджері Telegram, але стер всі повідомлення. Тепер правоохоронці намагаються встановити, ким був його співрозмовник.
Як розповіло джерело видання в Криворізькій поліції, на думку слідчих, чиновника поставили перед якимось вибором.
Загибель Костянтина Павлова
Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.
Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прес-секретар поліції Дніпропетровської області.
"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.