Загибель Павлова: у міськраді Кривого Рогу заявили, що на тілі мера знайшли сліди від побоїв

Костянтин Павлов / zagittya.com.ua

На тілі загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова були тілесні ушкодження, заявила депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк.

За її словами, вони не схожі на ті, що бувають після падіння, а більше нагадують наслідки побиття, пише Сьогодні.

"Ми чітко побачили - там є сліди від удару - руки або кулака, тому що праве око повністю опухло і під ним синє. Збоку ока і на підборідді запеклася кров, вухо синє. Не могло бути такого від падіння. На шиї зашморг", - сказала вона.

Вона уточнила, що до розслідування не допустили місцевих поліцейських, а чекали київську групу правоохоронців.

"Не стало речей, які там були - його електронна сигарета, сама зброя лежала вже по-іншому. На питання чому сорочка розірвана на грудній частині - якщо придивитися на фото, там є маленька дірочка, саме від пострілу. А знизу-діра, яка могла бути, якщо смикнути і розірвати", – додала Третяк.

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Раніше стали відомі деталі листування мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, яку він вів незадовго до своєї загибелі.

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Павлов листувався з кимось в останні хвилини життя в месенджері Telegram, але стер всі повідомлення. Тепер правоохоронці намагаються встановити, ким був його співрозмовник.

Як розповіло джерело видання в Криворізькій поліції, на думку слідчих, чиновника поставили перед якимось вибором.

Загибель Костянтина Павлова

Нагадаємо, в неділю, 15 серпня, в селі Вільне поблизу Кривого Рогу було знайдено тіло мера міста Костянтина Павлова. Тіло Павлова знайшли на веранді будинку. Поруч була рушниця.

Відзначимо, в поліції порушити кримінальну справу через трагічну загибель мера Кривого Рона Костянтина Павлова - зараз встановлюються всі обставини його смерті, повідомив прес-секретар поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення в поліцію надійшло 15 серпня близько 16:00. За попередньою інформацією, тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявлено на веранді власного будинку", - сказала вона.