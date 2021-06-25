Загибель родини на Київському морі: знайдено тіло чоловіка, якого віднесло на матраці

Знайдено тіло загиблого на Київському морі / t.me/dsns_telegram

Недалеко від села Лебедівка Вишгородського району, а акваторії Київського водосховища, виявили тіло 36-річного чоловіка, якого віднесло при плаванні на матраці разом зі старшою дочкою.

Пошуки зниклого чоловіка тривали чотири доби, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Тіло знайшли місцеві жителі 24 червня — на п'ятий день після зникнення, йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася на Трійцю, 20 червня, біля села Лебедівка. За словами очевидців, надувні матраци, на яких плавала сім'я, віднесло від берега, де вони перекинулися.

"Раніше, 20 червня в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули три людини: 36-річний батько і двоє дітей 10 і чотирьох років", — розповіли в прес служба ДСНС.

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20 Червня молодшу дівчинку з води дістали місцеві жителі і передали медикам, але по дорозі в лікарню дитина померла.

Що відомо про загибель чоловіка з дочками на Київському морі

Додамо, що за словами місцевих жителів, в день трагедії Київське море було спокійним, тому складно повірити в трагедію, що сталася.

20 Червня молодшу дівчинку з води дістали місцеві жителі і передали медикам, але по дорозі в лікарню дитина померла.

Тіло старшої дівчинки виявили ввечері 22 червня на відстані понад 10 кілометрів від місця зникнення, поблизу села Козаровичі.

Відомо, що сім'я жила поблизу місця трагедії.

У селі розповідають, що у жінки, яка втратила чоловіка і двох дочок залишилася тільки мати.

Скорботна сім'я поховає всіх трьох разом - чоловіка з двома дочками.

Нагадаємо, 20 червня біля села Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському морі пропали дитина, 2011 року народження, і чоловік. Ще одну дитину витягли з води місцеві жителі. Дитина була 2017 року народження, він помер в машині швидкої.

Журналісти з'ясували, що на Київському морі в біду потрапило подружжя та їх дві дочки. Сім'я плавала на двох надувних матрацах. Жінку змогли врятувати.