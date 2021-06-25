УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загибель родини на Київському морі: знайдено тіло чоловіка, якого віднесло на матраці

25 червня 2021, 13:56

Трагедія сталася на Трійцю, 20 червня, біля села Лебедівка.

Чоловік з двома дочками потонув на Київському морі
Знайдено тіло загиблого на Київському морі / t.me/dsns_telegram

Недалеко від села Лебедівка Вишгородського району, а акваторії Київського водосховища, виявили тіло 36-річного чоловіка, якого віднесло при плаванні на матраці разом зі старшою дочкою.

Пошуки зниклого чоловіка тривали чотири доби, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Тіло знайшли місцеві жителі 24 червня — на п'ятий день після зникнення, йдеться в повідомленні.

Трагедія сталася на Трійцю, 20 червня, біля села Лебедівка. За словами очевидців, надувні матраци, на яких плавала сім'я, віднесло від берега, де вони перекинулися.

"Раніше, 20 червня в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули три людини: 36-річний батько і двоє дітей 10 і чотирьох років", — розповіли в прес служба ДСНС.

Реклама

20 Червня молодшу дівчинку з води дістали місцеві жителі і передали медикам, але по дорозі в лікарню дитина померла.

Що відомо про загибель чоловіка з дочками на Київському морі

Додамо, що за словами місцевих жителів, в день трагедії Київське море було спокійним, тому складно повірити в трагедію, що сталася.

20 Червня молодшу дівчинку з води дістали місцеві жителі і передали медикам, але по дорозі в лікарню дитина померла.

Тіло старшої дівчинки виявили ввечері 22 червня на відстані понад 10 кілометрів від місця зникнення, поблизу села Козаровичі.

Відомо, що сім'я жила поблизу місця трагедії.

У селі розповідають, що у жінки, яка втратила чоловіка і двох дочок залишилася тільки мати.

Скорботна сім'я поховає всіх трьох разом - чоловіка з двома дочками.

Нагадаємо, 20 червня біля села Лебедівка Вишгородського району під час відпочинку на Київському морі пропали дитина, 2011 року народження, і чоловік. Ще одну дитину витягли з води місцеві жителі. Дитина була 2017 року народження, він помер в машині швидкої.

Журналісти з'ясували, що на Київському морі в біду потрапило подружжя та їх дві дочки. Сім'я плавала на двох надувних матрацах. Жінку змогли врятувати.

новини Києва Київська область Київське море
Зараз ви переглядаєте новину «Загибель родини на Київському морі: знайдено тіло чоловіка, якого віднесло на матраці». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Календар магнітних бур на липень 2021: коли вдарить по голові найсильнішеКалендар магнітних бур на липень 2021: коли вдарить по голові найсильніше Актриса Ірина Поплавська зіграє українську Катю Пушкарьову в серіалі Моя улюблена СтрашкоАктриса Ірина Поплавська зіграє українську Катю Пушкарьову в серіалі Моя улюблена Страшко Стало відомо, який у Лесі Нікітюк заробіток у соцмережахСтало відомо, який у Лесі Нікітюк заробіток у соцмережах Православний календар на липень 2021: Петрів піст 2021 і день Петра і ПавлаПравославний календар на липень 2021: Петрів піст 2021 і день Петра і Павла В Україні з 1 липня подорожчає електрика: хто і скільки платитимеВ Україні з 1 липня подорожчає електрика: хто і скільки платитиме

Останні новини

11:06

Скільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала поради

10:48

Дієтолог назвала найкращі напої в літню спеку

10:02

Третина абітурієнтів "завалила" ЗНО з математики: чому результати такі ганебні Відео

09:40

Сьогодні Київ накриє негода: синоптик попередив про зливу, грозу і град

09:12

Знак Зодіаку Рак – дати народження, головні якості та найкращі супутники життя

Реклама
09:03

Поки Путін кермує Росією, про повернення Донбасу і Криму можна навіть не мріяти - експерт Відео

08:50

"Ти не бійся, я не збоченець": ЗМІ з'ясували подробиці зґвалтування школярки на випускному

08:30

Дивна війна з Росією Погляд

08:15

Коронавірус в Україні "виснажився": за добу виявлено всього 756 випадків зараження Відео

08:04

"Зомбоящик обробляє росіян лайном": українська ведуча дала поради пропагандистам Росії Відео

07:52

Гороскоп на 26 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: прорив в кар'єрі та остаточний розрив Відео

07:45

Дочка Нємцова на пляжі засвітила приголомшливу фігуру

07:29

"Плюшки" для України в обмін на Північний потік-2: у Німеччині та США озвучили варіанти Відео

07:10

Місяць складнощів і конфліктів: астрологічний прогноз від Влада Росса на липень-2021

06:30

Чим США можуть допомогти Україні на Донбасі Погляд

06:02

У Кравчука назвали альтернативи в мінських переговорах і заговорили про "прорив" Відео

05:28

Православний календар на липень 2021: Петрів піст 2021 і день Петра і Павла Відео

04:22

8 фраз, які не повинна говорити жінка після 50 років

03:59

Дружина Кошового в крихітному бікіні вразила формами

03:20

Гороскоп на завтра 27 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: загроза життю, "перевороти", жертви підступів Відео

Реклама
03:02

Названо кращий напій для печінки

01:37

У РФ пояснили, чому Путін шукатиме привід для зриву зустрічі із Зеленським Відео

00:51

Обстріл британського есмінця Defender: експерт пояснив мету Великої Британії Відео

00:47

Лікарі назвали 5 найкорисніших горіхів Відео

00:00

У МОЗ жорстко розкритикували медиків, які не допомогли підлітку після ДТП у Кривому Розі Відео

25 червня, п'ятниця
23:15

Слідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напасть Відео

22:59

9 фраз, які не повинна говорити жінка після 40 років

22:52

Пекло на Рівненщині: вітер зривав банери, йшов град розміром із куряче яйце

21:43

Принц Гаррі терміново повернувся до Великобританії Відео

21:40

"Басту геть": в Києві проходить акція протесту під час концерту одіозного репера

21:10

У МЗС України відреагували на продовження ЄС санкцій проти Росії Відео

21:02

Названо дивовижні засоби захисту від комарів Відео

20:32

"Ціль для ракет": у РФ нахабно пригрозили Британії через кораблі біля Криму, згадавши Україну Відео

20:29

Літак Мрія в Британії "здув" паркан із глядачами Відео

20:19

Microsoft розповіла, які функції і додатки зникнуть з Windows 11 Відео

20:10

Названо найкорисніший хліб для організму Відео

20:09

Росія перестаралася в своїй улюбленій "грі в божевільного" Погляд

20:05

МакЅим захворіла на коронавірус - стан співачки погіршується

19:43

У ВООЗ придумали, як впоратися з новими небезпечними мутаціями коронавірусу Відео

19:34

"Одного разу я стану мером": блогер викликав Кличка на баттл і отримав відповідь у віршах Відео

Реклама
19:27

Що треба знати, щоб в будинку завжди були гроші і удача Відео

19:11

У PS Store почався розпродаж ігор для PlayStation 5 – з першою знижкою на Returnal Відео

19:10

США звинуватили РФ у блокуванні Азовського моря і заявили про підтримку України Відео

19:07

На столичних ринках заборонили продавати низку продуктів: що загрожує порушникам

19:02

"М'яч знову на боці Росії": в ОП прокоментували заяву Кремля з приводу зустрічі президентів Відео

18:31

Кидалася в бійку і погрожувала вбити сина: п'яна мати "забула" дитину в садку Відео

18:29

За Інтерв'ю з вампіром Енн Райс знімають новий серіал

18:25

"Біологічна загроза": вірусолог назвала головну небезпеку нового штаму COVID Відео

18:20

Смерчі замість тропіків: українців попередили про різку зміну погоди Відео

17:59

Так будуть виглядати Samsung Galaxy Z Fold 3 і Z Flip 3: якісні рендери

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти