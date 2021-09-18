Загибель трьох комунальників: стала відома причина страшної трагедії в Кривому Розі

Стала відома причина загибелі в Кривому Розі трьох працівників Криворізького водоканалу, тіла яких виявили в колодязі на глибині 6 метрів.

Загиблим було 39, 43 і 59 років, йдеться в матеріалі ТСН.

Що стало причиною трагедії

У повідомленні підкреслюється, що працівники не перевірили наявність і концентрацію небезпечного газу перед початком роботи.

Крім того, загиблі також працювали без засобів захисту. Це і стало причиною отруєння на дні відстійника - на глибині 6 метрів.

Поліція також розглядає версію порушення правил безпеки.

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Загиблі комунальники повинні були провести роботи в системі очисного комплексу. Вони надихалися парами аміаку і померли.

Де сталася трагедія

Водоочисний комплекс, де загинули відразу троє працівників, - у селищі Радушне біля Кривого Рогу.

На території підприємства вже завершилися слідчі дії. Водоочисний комплекс вважається стратегічним об'єктом, тому на територію знімальну групу не пустили.

/ dp.dsns.gov.ua

Загибель комунальників у Кривому Розі

Раніше повідомлялося про те, що в Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті трьох осіб на одному з підприємств.

Трагедія сталася в суботу, 18 вересня, в ході виконання робіт з підвищеною небезпекою.

"Повідомлення в поліцію надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, в Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затягнуло в насос", - заявили в поліції.