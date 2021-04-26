Гладковський-молодший сам прийшов у САП, йому вручили звинувачення - ЗМІ

Ігор Гладковський раніше був оголошений в розшук / УНІАН

Син колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, який є одним з підозрюваних у справі Оптимумспецдеталь, 26 квітня сам прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП йому вручили обвинувальний акт. Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера відомства Ольги Постолюк.

"Він (Ігор Гладковський, - ред.) сьогодні добровільно з'явився в САП. Йому вручено обвинувальний акт", - заявила Постолюк.

Вона зазначила, що Гладковський-молодший не був затриманий.

Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ, Ігор Гладковський минулої ночі повернувся в Україну. Він прибув в країну рейсом з Франкфурта. На посту в аеропорту Бориспіль його зупинили прикордонники на п'ять-сім хвилин, але надалі відпустили. Джерело зазначило, що разом з ним летів і Олег Гладковський.

Як пише телеграм-канал Pavlovskynews, правоохоронці підтвердили повернення Гладковського-молодшого.

"Повернення фігуранта гучної справи пов'язане з його бажанням піти на угоду з правоохоронцями, тому його не затримували", - йдеться в повідомленні.

Справа Гладковських - про що раніше писав Главред: