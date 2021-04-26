Гладковський-молодший сам прийшов у САП, йому вручили звинувачення - ЗМІ

Ігор Гладковський прибув в Україну минулої ночі рейсом з Франкфурта.
Син колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, який є одним з підозрюваних у справі Оптимумспецдеталь, 26 квітня сам прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У САП йому вручили обвинувальний акт. Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова спікера відомства Ольги Постолюк.
"Він (Ігор Гладковський, - ред.) сьогодні добровільно з'явився в САП. Йому вручено обвинувальний акт", - заявила Постолюк.
Вона зазначила, що Гладковський-молодший не був затриманий.
Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ, Ігор Гладковський минулої ночі повернувся в Україну. Він прибув в країну рейсом з Франкфурта. На посту в аеропорту Бориспіль його зупинили прикордонники на п'ять-сім хвилин, але надалі відпустили. Джерело зазначило, що разом з ним летів і Олег Гладковський.
Як пише телеграм-канал Pavlovskynews, правоохоронці підтвердили повернення Гладковського-молодшого.
"Повернення фігуранта гучної справи пов'язане з його бажанням піти на угоду з правоохоронцями, тому його не затримували", - йдеться в повідомленні.
Справа Гладковських - про що раніше писав Главред:
- Скандал навколо поставок комплектуючих на військові заводи в 2019 році став причиною відставки Олега Гладковського і звільнення низки керівників підприємств концерну Укроборонпром.
- 17 жовтня 2019 року Гладковського-старшого в аеропорту Бориспіль затримали детективи НАБУ при спробі виїхати з країни. 18 жовтня йому повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем та декларуванні недостовірної інформації. 21 жовтня сім'я внесла за Гладковського заставу, він вийшов із СІЗО.
- Підозру Гладковському-молодшому вручили 21 грудня 2020 року. А вже 28 грудня розслідування щодо нього завершили.
- 22 квітня 2021 року НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського - сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського.
- За даними слідства, він разом з ще низкою осіб у 2015-2017 роках реалізував корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам держконцерну Укроборонпром з використанням ТОВ Оптимумспецдеталь та інших підприємств. За цією схемою Гладковський-молодший отримував близько 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку. Лише за одним договором він міг отримати 950 тис. грн.
- У рамках розслідування встановлено, що за час дії схеми держконцерну Укроборонпром поставили товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.
- 22 квітня 2021 року стало відомо, що Олег Гладковський подає до суду на Національне антикорупційне бюро. Він просить дати правову оцінку "переслідуванню його сім'ї".