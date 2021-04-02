Глава МЗС дав сумний прогноз, коли відкриють закордон для українців

Кулеба розповів, що зараз українські дипломати наполегливо просять вакцину у дружніх країн, зокрема у Польщі.
Нормально подорожувати Євросоюзом українці зможуть ще не скоро, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, на повноцінний туризм жителі України зможуть розраховувати лише після завершення вакцинації населення від коронавірусу.
"Повноцінні міжнародні подорожі не будуть відновлені, поки вакцинація не буде завершена, і пандемія не буде взята під контроль", - розповів в інтерв'ю англомовному виданню KyivPost Кулеба.
читайте такожЛокдаун на Великдень і травневі: чому жорсткий карантин в Україні неминучийЧиновник підкреслив, що в цьому питанні Україна знаходиться в однаковому становищі з іншими країнами.
За його словами, зараз українські дипломати наполегливо просять вакцину у дружніх країн, зокрема, у Польщі.
"Друзі діляться засобами навіть у найтемніші часи. І Україна теж має друзів. Ми б хотіли побачити правління "ліберальної демократії", але реальність свідчить про іншу картину, і нам треба чесно поглянути на неї", – визнав Кулеба.
Ковід-паспорти: новини
- В рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу низка держав вирішили створити так звані "паспорти вакцинації" - документи, в яких міститься інформація про те, що людина зробила щеплення проти коронавірусної інфекції.
- Лідери країн ЄС вже домовилися створити COVID-паспорти. Євросоюз планує запровадити такі документи вже до літа, щоб встигнути до початку туристичного сезону.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 березня заявив, що українцям, які двічі зробили щеплення від коронавірусу, видаватимуться сертифікати вакцинації. Документ видадуть безкоштовно.