Глава МЗС дав сумний прогноз, коли відкриють закордон для українців

Коли закінчиться карантин 2021 і можна буде подорожувати / Фото Reuters

Нормально подорожувати Євросоюзом українці зможуть ще не скоро, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, на повноцінний туризм жителі України зможуть розраховувати лише після завершення вакцинації населення від коронавірусу.

"Повноцінні міжнародні подорожі не будуть відновлені, поки вакцинація не буде завершена, і пандемія не буде взята під контроль", - розповів в інтерв'ю англомовному виданню KyivPost Кулеба.

читайте такожЛокдаун на Великдень і травневі: чому жорсткий карантин в Україні неминучийЧиновник підкреслив, що в цьому питанні Україна знаходиться в однаковому становищі з іншими країнами.

За його словами, зараз українські дипломати наполегливо просять вакцину у дружніх країн, зокрема, у Польщі.

"Друзі діляться засобами навіть у найтемніші часи. І Україна теж має друзів. Ми б хотіли побачити правління "ліберальної демократії", але реальність свідчить про іншу картину, і нам треба чесно поглянути на неї", – визнав Кулеба.

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