Глава МЗС назвав червоні лінії для України в переговорах щодо Донбасу

Кулеба висловився про переговори з "ЛДНР".
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прямі переговори з лідерами так званих "ЛНР" і "ДНР" - це червона лінія для нашої країни.
Як заявив Кулеба в програмі HARDtalk на телеканалі BBC News World, такі лінії Україна ніколи не перейде.
"Ні. Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту - в Москві, і ми не будемо розмовляти з їх маріонетками", - сказав Кулеба.
На думку Кулеби, загроза нападу з боку Росії все ще не зникла.
"Відведення російських військ від України не означає повної деескалації ситуації", - додав міністр.
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Війська Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 21 квітня звинуватив НАТО в "протидії нормалізації" ситуації в країнах Близького Сходу і Закавказзя. З цієї причини, як заявив він, росіяни посилюють боєздатність військ Південного військового округу і роблять кроки з метою стратегічного стримування противника.
- 22 квітня Шойгу заявив, що військові підрозділи південних і західних військових округів повертаються в свої постійні пункти дислокації з 23 квітня. Військові формування РФ були підведені до кордонів України під приводом проведення навчань.
Автор: Марія Тупік