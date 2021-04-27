Глава МЗС назвав червоні лінії для України в переговорах щодо Донбасу

Дмитро Кулеба висловився про агресію РФ / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прямі переговори з лідерами так званих "ЛНР" і "ДНР" - це червона лінія для нашої країни.

Як заявив Кулеба в програмі HARDtalk на телеканалі BBC News World, такі лінії Україна ніколи не перейде.

"Ні. Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту - в Москві, і ми не будемо розмовляти з їх маріонетками", - сказав Кулеба.

На думку Кулеби, загроза нападу з боку Росії все ще не зникла.

"Відведення російських військ від України не означає повної деескалації ситуації", - додав міністр.

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