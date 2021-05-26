Глава МЗС здивував заявою про перспективи членства України в НАТО

Дмитро Кулеба висловився про вступ до НАТО / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Північноатлантичний альянс надати Україні План дій щодо членства в НАТО. Міністр зазначив, що 2021 рік є найкращим періодом для прийняття таких рішень.

"Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилася на політику годівлі обіцянки. І я переконаний, що це важливо не тільки для України, а й для євроатлантичного простору. Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія стануть членами НАТО і наступним кроком має стати надання ПДЧ, то складно уявити кращий і більш важливий момент для прийняття таких рішень, ніж 2021 рік", - заявив він.

За словами Кулеби, коли Україні дорікають за занадто повільні реформи, то тоді потрібно говорити і про реалізацію рішень Альянсу, "які припадають пилом вже 13 років".

"Ми відверто говоримо про це з нашими партнерами по НАТО. Я думаю, що вже прийшов час відверто говорити і з українським суспільством про це, щоб воно чітко розуміло, що в питаннях євроатлантичної інтеграції м'яч не завжди знаходиться на українській стороні. І ми чекаємо пас від Альянсу", - додав Кулеба.

При цьому Кулеба розкритикував Північноатлантичний альянс за те, що на саміт НАТО не запросили Україну. Він не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресії Росії.

читайте такожКулеба зробив заяву про "перемогу" Росії по Північному потоку-2

"Але якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти України в Чорноморському регіоні і проти членів Альянсу. Я маю на увазі останні розслідування в Чехії. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не запросити Україну, як можна не знайти формат участі України в саміті в цьому році", - підкреслив міністр.

читайте такожСаміт НАТО в червні: експерт пояснив, чому ПДЧ для України не так важливий

Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред: