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Глава МЗС здивував заявою про перспективи членства України в НАТО

26 травня 2021, 21:11
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Міністр не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресії Росії.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба висловився про вступ до НАТО / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Північноатлантичний альянс надати Україні План дій щодо членства в НАТО. Міністр зазначив, що 2021 рік є найкращим періодом для прийняття таких рішень.

"Для України дуже важливо, щоб політика відкритих дверей не перетворилася на політику годівлі обіцянки. І я переконаний, що це важливо не тільки для України, а й для євроатлантичного простору. Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія стануть членами НАТО і наступним кроком має стати надання ПДЧ, то складно уявити кращий і більш важливий момент для прийняття таких рішень, ніж 2021 рік", - заявив він.

За словами Кулеби, коли Україні дорікають за занадто повільні реформи, то тоді потрібно говорити і про реалізацію рішень Альянсу, "які припадають пилом вже 13 років".

"Ми відверто говоримо про це з нашими партнерами по НАТО. Я думаю, що вже прийшов час відверто говорити і з українським суспільством про це, щоб воно чітко розуміло, що в питаннях євроатлантичної інтеграції м'яч не завжди знаходиться на українській стороні. І ми чекаємо пас від Альянсу", - додав Кулеба.

При цьому Кулеба розкритикував Північноатлантичний альянс за те, що на саміт НАТО не запросили Україну. Він не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресії Росії.

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"Але якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти України в Чорноморському регіоні і проти членів Альянсу. Я маю на увазі останні розслідування в Чехії. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не запросити Україну, як можна не знайти формат участі України в саміті в цьому році", - підкреслив міністр.

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Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:

НАТО Дмитро Кулеба
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