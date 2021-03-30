Глава СБУ звинуватив Росію в роздмухуванні тарифних майданів в Україні

Іван Баканов розповів про спецслужби РФ в Україні / СБУ

Глава Служби безпеки України Іван Баканов виступаючи у Верховній Раді 30 березня заявив, що Росія постійно відстежує суспільно-політичну ситуацію в Україні, і хоче скористатися будь-якою зручною ситуацією.

За словами Баканова, Росія готова медійно використовувати нестабільність в Україні і підкреслив, що тарифний майдан був влаштований замовниками з Росії.

"Ми маємо достатньо інформації для того, щоб стверджувати і доводити, що спецслужби Російської Федерації в постійному режимі моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, протести та акції. Я жодним чином не стверджую, що за цією акцією була розвідка Росії, але я стверджую, що РФ хоче скористатися будь-яким медійним ходом, щоб скористатися нею на свою користь", - заявив Баканов.

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Глава СБУ пояснив, що не можна стверджувати, що за акцією під ОП стоїть Росія. Однак Кремль прагне знайти користь для себе з цієї ситуації.

"Патріоти і небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їх активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами. Згадайте так звані "тарифні майдани" у січні цього року. Їх замовниками були куратори з Росії", - заявив Баканов.

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