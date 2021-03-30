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Глава СБУ звинуватив Росію в роздмухуванні тарифних майданів в Україні

30 березня 2021, 20:35
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За словами глави СБУ, спецслужби Росії постійно відстежують обстановку і протести в Україні.

Іван Баканов
Іван Баканов розповів про спецслужби РФ в Україні / СБУ

Глава Служби безпеки України Іван Баканов виступаючи у Верховній Раді 30 березня заявив, що Росія постійно відстежує суспільно-політичну ситуацію в Україні, і хоче скористатися будь-якою зручною ситуацією.

За словами Баканова, Росія готова медійно використовувати нестабільність в Україні і підкреслив, що тарифний майдан був влаштований замовниками з Росії.

"Ми маємо достатньо інформації для того, щоб стверджувати і доводити, що спецслужби Російської Федерації в постійному режимі моніторять суспільно-політичну ситуацію в Україні, протести та акції. Я жодним чином не стверджую, що за цією акцією була розвідка Росії, але я стверджую, що РФ хоче скористатися будь-яким медійним ходом, щоб скористатися нею на свою користь", - заявив Баканов.

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Глава СБУ пояснив, що не можна стверджувати, що за акцією під ОП стоїть Росія. Однак Кремль прагне знайти користь для себе з цієї ситуації.

"Патріоти і небайдужі громадяни можуть навіть не здогадуватися, що їх активні дії використовуються в інформаційній війні спецслужбами. Згадайте так звані "тарифні майдани" у січні цього року. Їх замовниками були куратори з Росії", - заявив Баканов.

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Заворушення біля Офісу президента - про що раніше повідомляв Главред:

  • Біля Офісу президента України на Банковій у Києві 20 березня прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка влаштували заворушення.
  • Вони розмалювали вхідні двері і стіни ВП, написали: "Аваков - чорт", а також розлили червону фарбу, що символізує кров.
  • Вони також розбили вікна в ВП і спробували підпалити табличку на будівлі.
  • В Офісі президента оцінили пошкодження будівлі приблизно в 2 мільйони гривень.
  • В Управлінні державної охорони пояснили, чому не завадили радикалам громити Офіс президента.
  • Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що колишній президент Петро Порошенко є зацікавленою особою, якій вигідні заворушення біля будівлі Офісу президента.
  • Затриманому правоохоронцями учаснику Акції під Офісом президента України Владу Сорду повідомили про підозру у "хуліганстві з використанням зброї".

СБУ протести Іван Баканов Росія
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