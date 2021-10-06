Глава Укрексімбанку Мецгер складе повноваження на час слідства щодо нападу на журналістів "Схем"

Євген Мецгер / JSC Ukreximbank / Facebook

Керівник правління Державної фінансової установи-Укрексімбанку-Євген Мецгер складе повноваження на час проведення поліцейського слідства та внутрішньої службової перевірки інциденту з можливим нападом на журналістів програми Схеми.

Заява чиновника була опублікована на сайті Укрексімбанку.

"Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція і нестримана поведінка щодо журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність. Щоб зняти хоча б частину збитку репутації Банку і відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією і внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами", — написав Мецгер.

Як повідомляє портал Forbes з посиланням на власні високопоставлені джерела, на рівні президента Зеленського було прийнято рішення, що Мецгер повинен покинути свій пост.

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Нагадаємо, представники програми Схеми повідомили, що 4 жовтня на журналістів було скоєно напад під час зйомки інтерв'ю з Головою правління банку Євгеном Мецгером, оскільки йому "не сподобалося одне з питань". Журналісти зазначили, що на них напали охоронці, які забрали карти пам'яті, видаливши записане відео.

Охорона відібрала техніку і пішла на годину, залишивши журналістів в компанії Мецгера, директора Департаменту інформаційної політики Володимира Пікалова і ще одного співробітника банку. Журналіст Кирило вівсяний записав на диктофон те, що відбувається, а після інциденту викликав поліцію, заявивши про перешкоджання журналістській діяльності. Поліція розпочала кримінальну справу.

В Укрексімбанку заявили, що журналіст Кирило вівсяний ставив питання, яких не було в направленому прес-службі переліку, а також, що в його діях "були ознаки протиправного заволодіння інформацією з обмеженим доступом (банківською таємницею)".