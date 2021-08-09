Глава Укрзалізниці пішов у відставку: йому вже знайшли заміну

Іван Юрик залишиться членом УЗ / Facebook

Виконувас обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик подав у відставку. Його заяву вже задовольнили.

Як повідомляє пресслужба компанії у понеділок, 9 серпня, Юрик продовжить працювати в УЗ на посаді члена правління і відповідатиме за фінанси.

Тим часом, наглядова рада 7-8 серпня провела позачергове засідання і вирішила задовольнити заяву Івана Юрика, а також розглянула рекомендацію Номінаційного комітету і рекомендуватиме уряду узгодити призначення на цю посаду Олександра Камішина. Передбачається, що він буде новим тимчасово виконувачем обов'язки голови правління до 31 грудня 2021 року або ж до обрання нового постійного голови правління.

"Процес обрання постійного голови правління прозорим і конкурентним способом, як це визначено Статутом Укрзалізниці, триває. Відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги в цьому процесі повинен бути завершений вже на цьому тижні", - додали в компанії.

Нагадаємо, Іван Юрик очолив "Укрзалізницю" 17 березня поточного року. Тоді він змінив у компанії серба Желько Марчека. До цього Кабінет Міністрів України погодив дострокове припинення повноважень голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака.