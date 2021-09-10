Голова Запорізької ОДА пропонує виставити рахунок Росії через нашестя медуз

За провальний курортний сезон у Кирилівці Україна може виставити рахунок Росії / twitter.com/KrimRt

Курортний сезон у Приазов'ї цього року неабияк зіпсували медузи, які зайшли в Азовське море з Чорного. На думку місцевої влади, причиною нашестя медуз стало будівництво Керченського мосту і дії Росії, яка для поливу забирає воду з річок.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух під час обласної колегії, що проходила в Кирилівці, навіть запропонував виставити рахунок Росії. Саме через дії країни-агресора, на думку глави ЗОДА, медузи атакували узбережжя Азовського моря і розігнали відпочивальників, передає УНІАН.

Зокрема, він нагадав, що цього року відпочивальників буквально атакували медузи, яких було незвично багато. За словами голови області, нашестя медуз пов’язано зі стрімким підвищенням рівня солоності води в Азовському морі. Як зазначають екологи, кілька років поспіль до Азовського моря не надходить прісна вода з основних водних артерій – зокрема з річки Дон.

Очільник ЗОДА впевнений: річки обміліли через те, що росіяни вибирають прісну воду для поливу, а внаслідок будівництва Керченського мосту було порушено природний ландшафт Чорного моря, що й стало приводом для "міграції" медуз до Азову.

Втім, хто саме має готувати позови та рахувати збитки, голова області не повідомив.

Нашестя медуз на Азовському морі