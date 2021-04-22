Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським

Бойовики висунули пропозицію Зеленському / thepage.ua

Ватажки невизнаної "Луганської народної республіки" і "Донецької народної республіки" Леонід Пасічник і Денис Пушилін заявили про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Представник незаконної "влади" окупованої частини Луганської області стверджує, що може провести захід на лінії фронту.

"Я готовий зустрітися в будь-якій точці лінії зіткнення, тієї самої лінії, яка може стати відразу "червоною", і тоді говорити вже буде пізно. Де? Та де завгодно: у Щастя, Станиці, Золотому... "- заявив ватажок "ЛНР", пише Оbozrevatel.

Він додав, що "якщо є щире бажання миру, місце знайдеться".

У свою чергу Пушилін звернувся до Зеленського і закликав його не боятися, а приїхати "для чесної розмови".

"Пане Зеленський, запрошую вас на лінію зіткнення, для чесної і відкритої розмови з нами. Ми разом з "главою ЛНР", Пасічником, готові там вас особисто зустріти, поспілкуватися про ситуацію і шляхи її мирного врегулювання", – заявив ватажок "ДНР".

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