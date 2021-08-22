Головком ЗСУ закликав готуватися до наступу для звільнення окупованих територій

ЗСУ закликали готуватися до силового звільнення Криму і Донбасу / Штаб ООС

Збройні силу України повинні бути готові до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Під час IV міжнародного волонтерського та ветеранського форуму він підкреслив, що загроза повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну не зникла.

"ЗСУ повинні розвиватися, повинні вдосконалити свою тактику, повинні переоцінювати форми і способи застосування - навіть в таких умовах, які сьогодні існують з метою мінімізації втрат, і найголовніше - підготовку до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій", - сказав Залужний.

Він підкреслив, що війна на сході України триває і майже щодня є вбиті і поранені.

"У нас ще існує реальна загроза повномасштабного вторгнення країни-агресора і ми повинні до неї готуватися", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

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За його словами, ЗСУ повинні отримувати від держави все необхідне озброєння і військову техніку.

Він також вважає важливим, "щоб суспільство не забуло, що йде війна, щоб суспільство не відокремило від себе ветеранів і волонтерів".

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Нагадаємо, раніше у ЗСУ оцінили загрозу нападу РФ і назвали небезпечні напрямки.