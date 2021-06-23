"Головне-кава!": Мережу обурило меню державного садочка з одним овочем і фруктом

Дітям у садочку обіцяють давати каву / Pixabay

В Україні на слуху питання про харчуванні в навчальних закладах. Особливо він загострився останнім часом, коли влада вирішила істотно оновити меню в школах і дитячих садках. Свідченням цьому є нещодавній пост журналістки Ярослави Шумик, яка поцікавилася, чим годуватимуть її дитину в садочку. Публікація стала резонансною і отримала бурхливе обговорення в мережі.

Продовжили тему журналісти ТСН, які у програмі Сніданку з 1+1 детальніше розповіли про нововведення.

"Попросила меню, щоб зрозуміти: коли і що буде їсти моя дитина. Отримала список з одним овочем, одним фруктом і кавою!" ,- розповіла екс-журналістка 1+1 Ярослава Шумик, старший син якої з вересня йде в садок.

Йдеться про державний заклад. Мати двох дітей і безліч користувачів соцмереж обурив факт однієї згадки про каву. Адже, як підкреслила Ярослава, вказано саме каву, а не какао.

У свою чергу директор ДНЗ Наталія Ставняцька додала, що "меню складає група відповідальних за харчування. Потім документ затверджується керівником установи і схвалюється Держпродспоживслужбою. Саме остання інстанція перевіряє норми і документацію, йти наперекір якій ніхто не в силі".

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При цьому, відомо, що вартість харчування в державному садку коливається в межах 68 грн в день. Пільгові категорії населення звільнені від цієї плати.

Однак, журналісти з'ясували, що меню для дошкільних закладів не змінювалося протягом останніх 17 років. А той, який Уряд затвердив у березні поточного року, буде єдиним для всіх садочків України. Його вихваляють за збагачення фруктами і овочами.

Яким буде харчування в дитсадках і школах: що відомо

У новому меню, презентованому першою леді Оленою Зеленською, 160 страв. Під забороною ковбаси, сосиски та консерви. Однак дозволені спеції, збільшено кількість фруктів, м'яса і молочних продуктів, є страви для тих, у кого алергія на молоко, зменшено кількість хліба, цукру і солі.

Харчоблоки переобладнані по-новому. У них немає сковорідок, зате є духовки. Смажити категорично заборонено.

Ідея переформатування харчування в школах і дитячих садах належить дружині президента Володимира Зеленського Олені Зеленської, главі Міносвіти Сергію Шкарлету, міністру охорони здоров'я Віктора Ляшко, заступник міністра економіки Сергія Глущенка, голові Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецкой та шеф-кухарю, ідеолога проекту щодо зміни культури харчування CultFood Євгену Клопотенко, які неодноразово пропагували здорове харчування на форумах і в шкільних їдальнях.