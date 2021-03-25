Головний санлікар Ляшко оголосив, що вилікувався від коронавірусу

Віктор Ляшко / УНІАН

Заступник міністра охорони здоров'я України та головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, який заразився коронавірусом COVID-19 після щеплення індійським препаратом СoviShield", одужав і повернувся до роботи. Про це в четвер, 25 березня, чиновник написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Як і прогнозував, хвороба протікала легко, без ускладнень. Відповідно до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19, перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно", - стверджує Ляшко.

За словами чиновника, після того, як людині вколюють першу дози вакцини (і якщо він заражається протягом 22 діб після щеплення) перебіг коронавірусу проходить помітно легше.

"Нагадаю, що відповідно до рекомендацій фахівців НТГЕІ [Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики ‒ Главред] ми збільшили термін введення другої дози до 90 днів, з метою підвищення ефективності імунобіологічного препарату AstraZeneka/Covishield відповідно до інструкції виробника. У моєму випадку друга доза вакцини вже буде через 6 місяців", - підсумував Ляшко.

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