"Дурний збіг обставин": батьки, які побили дворічну дитину в Одесі, покаялися

Чоловік, який побив дитину, каже, що злякався за малюка / скріншот

В Одесі батьки з жорстокістю побили маленького хлопчика. Поліція провела з ними профілактичну бесіду і виписала адмінпротокол.

Дитину, якій немає ще й двох років, бив вітчим, а його мати спокійно спостерігала за тим, хто приходить. У родині вже побували співробітники Служби у справах дітей Малинівської селищної ради, пише "ТСН".

Фахівці шукали сліди побоїв, але не виявили. Сім'я благополучна, умови життя малюка-нормальні.

"Сім'я була шокована. Сім'я не очікувала такого резонансу. Для них було незрозуміло, чому так суспільство відреагувало. Батьки запевняють, що це був один єдиний раз", — розповіли в службі дітей.

"Це дурний збіг обставин"

Чоловік, який побив дитину, каже, що злякався за малюка - той втік у бік проїжджої частини, і міг потрапити під колеса авто.

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"Звичайна побутова ситуація, для когось звичайна, для когось незвичайна, скажімо так. Ми зрозуміли свою помилку. Це дурний збіг обставин. Мати плаче, я теж відчуваю себе, як не знаю хто. Ми не те, щоб радіємо цьому", — пояснив свою поведінку вітчим дитини.