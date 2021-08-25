"Дурна заява": в ОП поставили на місце Порошенка, який нахамив Зеленському після атаки з зеленкою

Петра Порошенка облили зеленкою в центрі Києва / bbc.com

В Офісі президента прокоментували звинувачення Петра Порошенко на адресу Володимира Зеленського після нападу на нього з зеленкою в центрі Києва.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив LIGA.net, що інцидент з екс-президентом є звичайним хуліганством.

На його думку, заяви Порошенка "потрібно розглядати тільки через призму його шалених фобій".

Радник глави ОП впевнений, що в ході урочистостей 24 серпня Порошенко "виявився абсолютним інформаційним аутсайдером – і тому використовував навіть такий безглуздий і відверто хуліганський привід, щоб хоч якось перебити вкрай позитивну парадну повістку".

Він також спростував твердження про те, що в ОП причетні до провокації проти Порошенка з зеленкою.

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"Якщо Порошенко дійсно заявив, що інцидент із зеленкою був спробою зупинити волонтерів і ветеранів, то це дуже дурна заява, навіть якось ніяково за Порошенка. Ці люди захищали Україну від зовнішньої агресії і їх не зупиняли набагато серйозніші речі, ніж зеленка", – додав Подоляк.

Атака з зеленкою на Порошенка

Нагадаємо, колишнього президента Пера Порошенка облили зеленкою у центрі Києва після Маршу захисників у вівторок, 24 серпня.

Пізніше стало відомо про те, що поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою В Петра Порошенка.

У мережі з'явилося відео, як його ведуть правоохоронці.

Порошенко звинуватив Зеленського в цькуванні

Після скоєного на нього нападу екс-президент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського.

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"Не хотів цього говорити, але змушений сказати. Володимир Олександрович, Я розумію-страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", - сказав Порошенко, виступаючи перед прихильниками.