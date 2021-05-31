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Гола подруга в прямому ефірі: журналіст пояснив дикий ТБ-конфуз

31 травня 2021, 07:53

Дмитро Єловський пояснив, що під час прямого ефіру перебував за містом.

Єловський розповів про голу дівчину в прямому ефірі
Дмитро Єловський / meduza.io

Заступник головного редкатора російського телеканалу Дождь Дмитро Єловський розповів про конфуз з оголеною дівчиною, в який він потрапив, намагаючись вийти в прямий ефір телеканалу Україна 24.

Як підкреслив журналіст у коментарі виданню Фонтанка, він був не на роботі, а знімала його не професійний оператор телеканалу, а подруга.

Він зазначив, що дівчина допомагала йому налаштувати відеозв'язок по Skype, тримаючи в руках смартфон.

Журналіст пояснив, що під час прямого ефіру перебував за містом, тому професійної техніки у нього не було.

"Звичайно, це була не оператор. Голий оператор компанії - це вже з області харассмента", – заявив Єловський.

Про забавну історію зі своєю участю він дізнався від знайомих, коли відеозапис вже опублікували в Мережі. Реакція людей на те, що трапилося його, швидше, порадувала.

"В основному люди сміються, і ми теж сміємося. У мене зв'язок падала мільйон разів, але щоб дівчата були на задньому плані оголені – ні, такого не було. Взагалі не впевнений, чи було таке в історії світової журналістики", – додав Єловський.

Гола дівчина в прямому ефірі:

  • Нагадаємо, під час прямого включення на українському телеканалі стався курйоз-в кадр випадково потрапила оголена жінка.
  • Інцидент стався в ефірі телеканалу Україна. Ведучі хотіли обговорити із заступником головного редактора російського телеканалу Дождь Дмитром Єловським зустріч Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.
  • Через технічні проблеми російський журналіст не чув звук. Єловський, схоже, був вдома під час прямого включення, а смартфон тримала якась жінка. Вони перемовлялися про відсутність звуку.
  • У цей момент жінка різко повернула камеру в свою сторону і в прямому ефірі здалася оголеною.
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