Голодував два дні: на Харківщині горе-мати пішла пиячити, залишивши вдома самого дворічного сина

Горе-мати пила зі спокійною душею / НПУ

У Чугуєві на Харківщині мати пішла пиячити, а вдома залишила свого 2-річного сина. Хлопчик пробув два дні голодним.

Як йдеться у повідомленні пресслужби поліції Чугуївщини, правоохоронці склали на жінку адмінпротокол про статтю 184 Кодексу України Про адміністративні правопорушення (невиконання батьками або особами, які їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей). Малюк тимчасово поживе у бабусі.

Крім цього, фахівці здійснили рейд в будинок жінки і побачили там справжній безлад - вибиті вікна і купу пляшок з-під алкогольних напоїв.

"Після з'ясування обставин, інспектор ювенальної превенції і працівник соцслужби виявили, що дитина була голодною 2 дні, поки мати випивала", - розповіли в поліції.

Також копи запевнили, що спільно з профільними фахівцями будуть регулярно перевіряти сім'ю.

Нагадаємо, жахливий випадок стався в Росії. Там 21-річна мати, бувши під наркотиками, намагалася зарізати власного дворічного сина.

Також раніше одеситка за два роки народила двох дітей і залишила їх в пологовому будинку. Первісток горе-матері вже усиновлений.