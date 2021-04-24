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"Голий злочин" в ОАЕ: затриманий за організацію фотосесії росіянин вперше розкрив подробиці

24 квітня 2021, 16:56

Олексій Концов стверджує, що дівчата зайшли в його номер переодягнутися, а під час зйомки були в купальниках.

Олексій Кінців
Олексій Концов розповів, як моделі опинилися у нього на балконі / Фото instagram.com/alexkontsov

Російський бізнесмен, засновник міжнародної компанії Involta Олексій Концов, якого раніше запідозрили в причетності до скандальної оголеної фотосесії за участю моделей з України в Дубаї, розповів, що дівчата зайшли в його номер переодягнутися, а під час зйомки були в купальниках.

Поїздку для моделей в ОАЕ організував житель України Віталій Гречин, розповів Концов РИА Новости. За його словами, зйомки проводилися "зі стовідсоткового дозволу адміністрації будівлі".

"Фотозйомки тривали досить тривалий час. До мене дівчата піднялися, щоби переодягнутися після зйомок, і були у мене в квартирі не більше півгодини", - розповів він.

При цьому, за його словами, на балконі дівчата провели буквально кілька хвилин.

"Відео знімав сусід з іншого хмарочоса. Він у в'язниці, оскільки знімати і публікувати таке заборонено... Щодо мене проведено слідчу перевірку, підстав для порушення будь-якої справи немає. Немає підстав навіть для штрафу. Були перевірені всі можливі аналізи (на алкоголь, речовини), оглянуті всі речі, телефони, не виявлено зовсім нічого", - заявив він.

Зазначимо, Концов був затриманий разом з 12 дівчатами з України, які фотографувалися на балконі однієї з висоток Дубая. Пізніше суд ОАЕ зняв звинувачення з Концова в організації фотосесії, його депортували в Росію.

Затримання українок у Дубаї - про що раніше писав Главред:

  • Увечері 3 квітня в соцмережах з'явилися фото і відео, на яких були зображені 13 голих жінок, які позують на балконі в Дубаї. За участь у зйомках дівчат затримали.
  • За попередніми даними, зйомки влаштували в рамках рекламної кампанії, в них брали участь громадянки України, Росії та Білорусі.
  • У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в Дубаї були затримані 11 наших співвітчизниць, їх звинуватили в порушенні норм суспільної моралі.
  • Курортний Дубай набагато ліберальніший, ніж низка інших арабських країн, проте поліція там суворо стежить за дотриманням норм шаріату. За оголену зйомку дівчатам могло загрожувати до 6 місяців за ґратами.
  • 13 квітня українські моделі повернулися до Києва. Одна з них опублікувала відео з невеликою розповіддю про те, що відбувалося. За її словами, "ніяких ескортниць" серед них не було, а були "дівчата, які максимум знімалися для Playboy".

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