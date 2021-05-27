Голосіївський райсуд вирішив долю справ проти ексголови КСУ Тупицького

Голосіївський райсуд вирішив долю справ проти Тупицького / УНІАН

27 травня Голосіївський райсуд виніс вердикт у справі про притягнення до адміністративної відповідальності відстороненого голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

Суд закрив обидві справи щодо Тупицького. Рішення винесли за підсумками двох засідань, які пройшли 26 травня.

Нагадаємо, що Голосіївський райсуд розглядав дві справи щодо Тупицького. Перше стосувалося недостовірних даних у декларації (не вказано ділянку в Криму), а друге – конфлікту інтересів (визнання е-декларування неконституційним).

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