Голосіївський райсуд вирішив долю справ проти ексголови КСУ Тупицького

Рішення винесли за підсумками двох засідань.
27 травня Голосіївський райсуд виніс вердикт у справі про притягнення до адміністративної відповідальності відстороненого голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.
Суд закрив обидві справи щодо Тупицького. Рішення винесли за підсумками двох засідань, які пройшли 26 травня.
Нагадаємо, що Голосіївський райсуд розглядав дві справи щодо Тупицького. Перше стосувалося недостовірних даних у декларації (не вказано ділянку в Криму), а друге – конфлікту інтересів (визнання е-декларування неконституційним).
Скандал зі звільненням голови КСУ Олександра Тупицького
- 28 грудня 2020 року голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на допит в офіс генпрокурора з метою вручення йому підозри у справі про приватизацію зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Тупицький не прийшов на допит, після чого генпрокуратура звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням відсторонити Тупицького з посади голови КСУ у зв'язку з кримінальним провадженням.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський за підсумками позачергового засідання РНБО підписав указ про те, що голова Конституційного Суду Олександр Тупицький відсторонюється від своєї діяльності на 2 місяці.
- У КСУ 5 січня провели засідання і заявили, що Зеленський не мав права усувати Тупицького. Як стверджують в інстанції, голову суду можна усунути лише в разі затримання або взяття судді під варту.
- 3 лютого Верховний суд відмовився відкривати провадження з приводу відповідності закону відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.
- 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького головою Конституційного суду України. В указі гаранта підкреслюється, що рішення прийнято в інтересах національної безпеки держави.
- 13 травня 2021 року до будинку відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького з'явилися з обшуком слідчі ДБР.
Автор: Діана Бєловодська