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Голосіївський стрілець у суді розповів, чому відкрив вогонь по поліцейських

9 липня 2021, 13:22

Іван Мартинюк повідомив подробиці перестрілки в житловому будинку на Голосіївському проспекті.

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Іван Мартинюк / Скріншот

Киянин Іван Мартинюк, який поранив поліцейського і був затриманий в ході спецоперації після стрілянини в житловому будинку в Голосіївському районі, розповів подробиці події.

В ході судового засідання він пояснив, що відкрити вогонь він вирішив через те, що правоохоронці, які прийшли до його квартири, не надали рішення суду і не надали можливості дочекатися своїх адвокатів, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Почувши, що дверні петлі на вході в його квартиру спилюють болгаркою, він зважився на постріл. При цьому разом з ним у квартирі перебувала його цивільна дружина, розповів затриманий.

За словами "голосіївського стрільця" сам він двері в квартиру відкрити не міг, тому що замок був зламаний, а чому поліція зламувала двері йому не зрозуміло.

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/ kyiv.npu.gov.ua

Мартинюк додав, що розлив бензин по квартирі, злякавшись погроз штурму КОРДу.

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Відзначимо, що в Мережі опублікували відео моменту пострілу Мартинюка, в результаті якого поліцейський отримав жахливу травму руки.

Стрілянина в Голосіївському районі: про що повідомлялося раніше

Раніше в Національній поліції України розкрили подробиці стрільби на Голосіївському проспекті 7 липня. Повідомляється, що власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Поранений правоохоронець і один цивільний.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події поліцейський отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя.

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У свою чергу родич стрільця розповідає, що у того намагалися відібрати квартиру рейдерським шляхом. Тому чоловік відкрив стрілянину.

новини Києва Голосіївський район стрілянина у Києві
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