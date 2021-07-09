Голосіївський стрілець у суді розповів, чому відкрив вогонь по поліцейських

Іван Мартинюк / Скріншот

Киянин Іван Мартинюк, який поранив поліцейського і був затриманий в ході спецоперації після стрілянини в житловому будинку в Голосіївському районі, розповів подробиці події.

В ході судового засідання він пояснив, що відкрити вогонь він вирішив через те, що правоохоронці, які прийшли до його квартири, не надали рішення суду і не надали можливості дочекатися своїх адвокатів, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Почувши, що дверні петлі на вході в його квартиру спилюють болгаркою, він зважився на постріл. При цьому разом з ним у квартирі перебувала його цивільна дружина, розповів затриманий.

За словами "голосіївського стрільця" сам він двері в квартиру відкрити не міг, тому що замок був зламаний, а чому поліція зламувала двері йому не зрозуміло.

/ kyiv.npu.gov.ua

Мартинюк додав, що розлив бензин по квартирі, злякавшись погроз штурму КОРДу.

Реклама

Відзначимо, що в Мережі опублікували відео моменту пострілу Мартинюка, в результаті якого поліцейський отримав жахливу травму руки.

Стрілянина в Голосіївському районі: про що повідомлялося раніше

Раніше в Національній поліції України розкрили подробиці стрільби на Голосіївському проспекті 7 липня. Повідомляється, що власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Поранений правоохоронець і один цивільний.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події поліцейський отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя.

читайте такожРука - на шматки: опубліковано фото поранення підстреленого "голосіївським стрільцем" копа

У свою чергу родич стрільця розповідає, що у того намагалися відібрати квартиру рейдерським шляхом. Тому чоловік відкрив стрілянину.