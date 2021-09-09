УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Голосували б 300 років": нардеп Тищенко ошелешив загадковою теорією про монобільшість

9 вересня 2021, 10:32

Під час спілкування з журналістами нардеп від "Слуги народу" здивував дивною заявою про заслуги його фракції при голосуванні за законопроєкти в Раді.

Тищенко
Тищенко зробив дивну заяву про голосування в Раді / УНІАН

Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Микола Тищенко стверджує, що без його фракції Верховна Рада ухвалювала б закони, які прийняті на сьогодні, щонайменше 300 років. При цьому парламентарій запевнив, що це не його думка або фігура мови, а окрема "теорія".

"Ми робимо все можливе і неможливе. Навіть той обсяг законів, який ми приймаємо: якби не було монобільшості, я так порахував, десь 300 років ми б не ухвалили. Просто не ухвалили б ніколи!", – цитує нардепа видання УНН.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, яким чином у нього вийшов такий термін прийняття нормативних актів без монобільшості, "слуга народу" відповів: "Це з теорії... Є така теорія... Довго про неї розповідати". Після цієї фрази частина відео з коментарем депутата різко обривається.

До цього журналіст також запитав Тищенка, кого з парламентаріїв він вважає "найбільшим брехуном". "Сьогодні складно сказати. Ця термінологія – брехун, не брехун – вона до народних депутатів не застосовується", – відповів депутат.

Чим запам'ятався народний депутат Тищенко

Нагадаємо, Тищенко часто стає героєм курйозних подій. Так, нещодавно, народний депутат накинувся на свого соратника по Франції Олександра Куницького з кулаками, після чого сталася бійка. Той нібито почав "штовхати його ногами, повалив на землю, почав нападати". До цього Тищенко також вчепився зубами в сорочку Іллі Ківи.

Також ми писали про те, як на одному із засідань нардеп не зміг відповісти на запитання, яка кількість депутатів працює у дев'ятому скликанні Верховної Ради. Спочатку політик сказав, що в парламенті 200 нардепів, а потім назвав іншу цифру – 405.

viber
Верховна Рада Микола Тищенко Слуга народу
Зараз ви переглядаєте новину «"Голосували б 300 років": нардеп Тищенко ошелешив загадковою теорією про монобільшість». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Надя Дорофєєва в крихітних трусиках з мокрим волоссям похвалилася ідеальним тілом у ваннійНадя Дорофєєва в крихітних трусиках з мокрим волоссям похвалилася ідеальним тілом у ванній Фінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користьФінансовий гороскоп на тиждень 6-12 вересня: виграш, несподіваний прибуток або користь Що їдять і п'ють довгожителі перед сном: чотири головні продуктиЩо їдять і п'ють довгожителі перед сном: чотири головні продукти Любовний гороскоп на тиждень 6-12 вересня: розставання або таємний шанувальникЛюбовний гороскоп на тиждень 6-12 вересня: розставання або таємний шанувальник "Якщо ви такі круті – дайте відповідь нам": Кулеба жорстко розніс Росію через ситуацію у Криму"Якщо ви такі круті – дайте відповідь нам": Кулеба жорстко розніс Росію через ситуацію у Криму

Останні новини

15:36

Відплата за Крим і Донбас: ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції проти РФ

15:29

Monatik презентував кліп на пісню С.О.В.А. Відео

15:25

Велика війна РФ і України: у Путіна після слів Зеленського заявили про "апокаліптичні очікування" Відео

15:11

Ковидный імунітет: що потрібно знати Відео

15:00

Відбили перехожі: неадекват душив дівчину зашморгом посеред вулиці в Одесі Відео

Реклама
14:51

"Нехай допоможе йому Господь": Тищенко після нападу на Лероса в Раді пішов до церкви Відео

14:42

"Ми стали ворогами": Зеленський заявив про розрив України з Росією і закликав поважати Київ Відео

14:16

Обматюкав і вдарив дверима по голові: у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера Відео

14:00

Про що говорять брови: ці "підказки" допоможуть зрозуміти жінку з першого погляду Відео

13:55

Карантин в Україні можуть посилити: Ляшко розповів про запровадження "жовтої" і "червоної" зон Відео

13:49

Махач у Мелітополі: батько дитини накинувся на лікаря, звинувативши його в пияцтві Відео

13:30

3-річна дівчинка опинилася під колесами авто в Житомирі: дитину терміново госпіталізували

13:14

Петраков проявив гарну благодійну ініціативу, за Шевченка такого не було - Маркевич

13:14

В Укрзалізниці створено антикризовий штаб

13:13

У МОЗ пояснили, як будуть працювати школи з низькими показниками вакцинації Відео

12:57

У Зеленського пообіцяли новий удар по Північному потоку - 2 після його запуску Відео

12:24

У Кабміні розповіли, що буде з тарифами найближчим часом Відео

12:21

Переможниця Холостяка стала телеведучою на відомому каналі

12:11

У Дніпрі жінка хотіла накласти на себе руки і вбила однорічного сина смертельним уколом

12:06

Вступ України до НАТО: Зеленський поскаржився на відсутність прямої позиції США

Реклама
12:03

Херсонщину атакує гусінь: комахи знищили тисячі дерев і дісталися багатоповерхівок Відео

11:54

На Хортиці до 14 жовтня завершиться "Велике будівництво" Зеленського: оновлять усі знакові об'єкти

11:52

"Поїду відпочивати": Зеленський покартав журналіста і відповів на питання про другий термін Відео

11:42

Обійми з росіянкою: Магучіх відповіла хейтерам через скандальне фото Відео

11:39

Серіал Бачити з Джесоном Момоа побив рекорд переглядів Відео

11:38

Десятки дітей лежать у лікарнях: у Хмельницькому масово отруїлися учні початкової школи Відео

11:35

Чи можна спалити тисячу калорій за день: як це зробити Відео

11:24

Олександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Ксенією Мішиною після публічного розставання Відео

11:19

Фінансовий гороскоп на тиждень 13-19 вересня: успіх у справах, збільшення доходу або подарунок Відео

11:11

Гурт Tvorchi випустила новий альбом - Road

11:08

Зеленський натякнув форуму YES на нестикування в назві Відео

10:59

Грозові дощі зіпсують бабине літо в Україні: що чекати від погоди найближчими днями

10:55

Настя Каменських в одному халатику засвітила апетитні форми на "королівському" ліжку

10:47

Ім'я Анна (Ганна): значення, доля і сумісність з іншими іменами

10:43

Народила від ґвалтівника: на Рівненщині педофіл поглумився над 12-річною падчеркою Відео

10:42

"Бракує часу думати про нього": Зеленський висловився про Путіна

10:40

Є ймовірність війни України і Росії - Зеленський Відео

10:24

Будівництво Північного потоку-2 повністю завершено - Газпром Відео

10:18

Брязкання зброєю: в Росії і Білорусі стартували навчання "Захід-2021"

10:02

Анастасія Оруджова після травми коліна заінтригувала знімком у новій сукні на Танцях з зірками

Реклама
09:54

Українку знайшли з пакетом на голові та у кайданках: турецькі копи заявили про самогубство дівчини Відео

09:53

У Росії комуніст раптово виступив за повернення Криму Україні

09:52

"Він собака, йому не місце в школі": деталі знущання директора над школярем на Запоріжжі Відео

09:14

Осіннє рівнодення 2021: дата і особливості дня, що не можна робити

09:07

Усікновення глави Іоанна Предтечі: заборони дня, традиції свята, молитва

09:00

Податкова амністія для біткоіну: що змінить легалізація криптовалют в Україні

08:54

Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, крадіжка або ревнощі

08:52

Нова "зрада" з Прибалтики: у Латвії натякнули на проблеми для ЄС через Україну Відео

08:28

В Україні різко зросла кількість жертв коронавірусу за добу Відео

08:12

Конфлікт у трамваї у Львові: контролери несправедливо оштрафували жінку та вдарили пасажира Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти