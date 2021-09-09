"Голосували б 300 років": нардеп Тищенко ошелешив загадковою теорією про монобільшість

Тищенко зробив дивну заяву про голосування в Раді / УНІАН

Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Микола Тищенко стверджує, що без його фракції Верховна Рада ухвалювала б закони, які прийняті на сьогодні, щонайменше 300 років. При цьому парламентарій запевнив, що це не його думка або фігура мови, а окрема "теорія".

"Ми робимо все можливе і неможливе. Навіть той обсяг законів, який ми приймаємо: якби не було монобільшості, я так порахував, десь 300 років ми б не ухвалили. Просто не ухвалили б ніколи!", – цитує нардепа видання УНН.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, яким чином у нього вийшов такий термін прийняття нормативних актів без монобільшості, "слуга народу" відповів: "Це з теорії... Є така теорія... Довго про неї розповідати". Після цієї фрази частина відео з коментарем депутата різко обривається.

До цього журналіст також запитав Тищенка, кого з парламентаріїв він вважає "найбільшим брехуном". "Сьогодні складно сказати. Ця термінологія – брехун, не брехун – вона до народних депутатів не застосовується", – відповів депутат.

Чим запам'ятався народний депутат Тищенко

Нагадаємо, Тищенко часто стає героєм курйозних подій. Так, нещодавно, народний депутат накинувся на свого соратника по Франції Олександра Куницького з кулаками, після чого сталася бійка. Той нібито почав "штовхати його ногами, повалив на землю, почав нападати". До цього Тищенко також вчепився зубами в сорочку Іллі Ківи.

Також ми писали про те, як на одному із засідань нардеп не зміг відповісти на запитання, яка кількість депутатів працює у дев'ятому скликанні Верховної Ради. Спочатку політик сказав, що в парламенті 200 нардепів, а потім назвав іншу цифру – 405.