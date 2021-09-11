Головою - на камені: школяр проломив череп, впавши з аварійного мосту на Прикарпатті

Школяр потрапив до лікарні з важкими травмами / скріншот

В Івано-Франківської області 10-річний школяр Іванко потрапив до лікарні з важкими травмами після падіння в річку з аварійного мосту в селі Пороги.

Школяр отримав моторошні травми на Прикарпатті

Дитина летіkf вниз з висоти 6 метрів. У потерпілого діагностували перелом черепа, повідомляє ТСН.

Школяр вже приходить до тями після складної операції, а ще зовсім недавно його життя висіло на волосині. Медики поки уникають робити прогнози.

У потерпілого вдавлений перелом, який несе безпосередню загрозу життю і може мати довготривалі наслідки.

Падіння дитини з 6-метрового мосту: що кажуть батьки

За словами матері хлопчика, після школи він на велосипеді поїхав до друзів. На мосту через гірську річку "спіткнувся" і полетів вниз.

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Дитині пощастило, адже впавши з висоти другого поверху вона змогла самостійно вибратися з води на берег, де її закривавлену знайшли сусіди.

Аварійний міст несе небезпеку для місцевих жителів

У селі Пороги аварійний міст - дірявий і латаний-перелатаний. Коли тут були перила місцеві жителі не пам'ятають.

Десятки дітей щодня ходять через аварійний міст до школи. "Швидка" сюди не може проїхати, а взимку через сніг і лід навіть в магазин за хлібом важко дістатися.

У матеріалі уточнюється, що аварійний міст — нічийний. Півстоліття тому його побудували самі селяни. Тому й утримувати повинні самі - кажуть у селищній раді. Щоправда, обіцяють подумати, як його взяти на баланс ОТГ та профінансувати ремонт.

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Нагадаємо, трагедія трапилася у Стрийському районі Львівської області 2 червня. Хлопчик підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, в результаті чого отримав травму. Реанімаційні заходи лікарів швидкої допомоги не змогли врятувати дитину. Після цього вчительку схопив Серцевий Напад.