Головою - в борт катера: в Єгипті українська туристка отримала моторошні травми на водному парашуті

У Єгипті туристка з України отримала травми на водному парашуті / hoteloneclick.com

Туристка з України врізалася головою в борт човна під час катання на водному парашуті в турецькому Шарм-ель-Шейху.

Як говориться в пабліку I love Dahab в Facebook, інцидент стався 1 липня.

"Жінка купила поїздку на водному парашуті (парасейлінгу) у представника готелю "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат випадково обірвався і її понесло в море. Працівники на катері не були готові до такого ходу подій і, не знаючи, що робити, просто перегородили катером політ жінки. На всій швидкості вона влетіла головою в борт", - йдеться в повідомленні.

В результаті жінці наклали 15 швів, у неї розірвано вухо, тріщини в хребцях, також вона отримала струс мозку.

У повідомленні також наголошується, що представники туроператора JoinUp намагаються допомогти, але лікарі хочуть швидше відправити туристку літаком додому, а поліція лише знизує плечима.

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"Ніяких компенсацій ніхто не пропонує. Навіть нові авіаквитки потрібно купувати за свій рахунок. Це вже другий випадок подій на парасейлінгу за останні 10 днів. Перший був за участю акули в Йорданії", - наголошується в повідомленні.

Додамо, що в коментарях під постом повідомляється, що постраждалій нібито оплатили лікування, проживання в готелі, квиток додому і виплатили компенсацію в сумі 25 тисяч фунтів (близько 1,3 тисяч євро).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що громадяни України все частіше скаржаться на те, що в Єгипті придумали новий спосіб заробітку на туристах - тепер в аеропорту країни заявляють, що не довіряють деяким українським лабораторіям, які роблять ПЛР-тести і змушують туристів здавати їх заново за 30 доларів. Але деяким мандрівникам все ж вдається відстояти свої права