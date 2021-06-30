"Голову зібрали як пазл": нові деталі ДТП у Вінниці, де школяра збила алкоголічка за кермом

Місце ДТП у Вінниці / vn.20minut.ua

Операція на голові 13-річного Андрія Тарасюка, якого у Вінниці збила на тротуарі п'яна жінка за кермом кросовера, була дуже важкою і тривала майже п'ять годин.

"Медики ювелірно витягли з голови Андрія численні уламки кісток черепа, арматури і паркану, на який сина відкинуло після удару", - розповів Фактам батько хлопчика.

За його словами, лікарі буквально "зібрали голову хлопчика заново", як пазл, по кісточках.

Крім того, в лікарні також довелося збирати і зламану в декількох місцях руку. Після цього - щелепно-лицьова хірургія.

Батько потерпілого уточнив, що у хлопчика встановлені на обличчі пластини.

Реклама

"Скоро будемо знімати шви. Восени чергові операції-треба видалити пластини і поставити нові. Лікування дуже важке і тривале", - розповів він.

"За весь час наших поневірянь у лікарні чоловік жінки-водія передав нам 40 тисяч гривень. І ще вибачився... На жаль, ті 40 тисяч гривень - крапля в морі. Я добре знаю цю ситуацію, зокрема про заставу і медичний діагноз. Знаю й те, що жінка вільно пересувається містом, бо внесла заставу. Скажу так: якщо дуже хвора, нехай би лікувалася і сиділа вдома, а не в нетверезому стані збивала дітей на тротуарі. Звичайно, ми всі хочемо якомога суворішого покарання для цієї жінки і ні в якому разі не здамося", - підкреслив батько Андрія.

За його словами, його син досі нічого не пам'ятає про ДТП.

"Він прокинувся після першої операції, фактично через півтори доби після аварії. Можливо, це і добре, що не пам'ятає. Адже психологічний стан дитини зараз набагато важливіше навіть фізичного. Він згодом бачив в Інтернеті відео аварії і жахнувся: "Невже це сталося зі мною?" - додав батько хлопчика.

читайте такожМоторошна ДТП з 13-річним школярем у Вінниці: стали відомі невтішні деталі

П'яна ДТП у Вінниці:

Наприкінці травня у Вінниці 43-річна водій, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збила на тротуарі 13-річного Андрія Тарасюка.

Автомобіль летів на швидкості і не вписався в поворот. Спочатку позашляховик протаранив бетонний паркан, а потім його відкинуло на хлопця. Головою хлопчик наколовся на металевий штир.

Жінка була дуже п'яна і ледь трималася на ногах. Вміст алкоголю в її крові в 16 разів перевищував допустимий рівень.

Андрій з численними переломами та відкритою травмою голови тиждень перебував у комі. Йому зробили складну нейрохірургічну операцію.

Водія-Наталію Дзись - на час слідства суд відпустив під заставу у 180 тис.грн. Виявилося, що порушниця хвора на алкоголізм і стоїть на обліку у нарколога.

Батьки Тарасюка стверджують, що жінка-водій дала на лікування хлопчика лише 10 тисяч гривень, і цього не вистачає навіть на один день терапії.