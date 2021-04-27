Гончаренка позбавили слова в ПАРЄ через донос російського делегата

Гончаренка позбавили слова в ПАРЄ через скаргу російського делегата / УНІАН

Народного депутата України від партії Європейська солідарність Олексія Гончаренка на три місяці позбавили слова в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

"Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого щодо ситуації на зимовій сесії. Розгляд скарги від президента ПАРЄ Дамса через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня", - написав Гончаренко у своєму Telegram- каналі у вівторок, 27 квітня.

За словами нардепа, таке рішення керівництва ПАРЄ було ухвалене не через інцидент з прапором на засіданні 20 квітня, а через скаргу глави російської делегації.

"Тоді я назвав його антисемітом, українофобом і негідником. Також сказав про його царя Путіна і про кімнату бруду в палаці в Геленджику, де насправді є місце для Толстого. У цьому доносі він написав, що я образив його цілих два рази, і назвав мою промову hate speech", - пояснив Гончаренко ситуацію.

Скандали з Гончаренком у ПАРЄ - про що йшлося раніше: