Гончаренка позбавили слова в ПАРЄ через донос російського делегата

Нардеп розповів, що його позбавили голосу в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Петра Толстого.
Народного депутата України від партії Європейська солідарність Олексія Гончаренка на три місяці позбавили слова в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
"Мене позбавили слова в ПАРЄ на три місяці через донос голови російської делегації Толстого щодо ситуації на зимовій сесії. Розгляд скарги від президента ПАРЄ Дамса через український прапор і питання Меркель перенесли на початок червня", - написав Гончаренко у своєму Telegram- каналі у вівторок, 27 квітня.
За словами нардепа, таке рішення керівництва ПАРЄ було ухвалене не через інцидент з прапором на засіданні 20 квітня, а через скаргу глави російської делегації.
"Тоді я назвав його антисемітом, українофобом і негідником. Також сказав про його царя Путіна і про кімнату бруду в палаці в Геленджику, де насправді є місце для Толстого. У цьому доносі він написав, що я образив його цілих два рази, і назвав мою промову hate speech", - пояснив Гончаренко ситуацію.
Скандали з Гончаренком у ПАРЄ - про що йшлося раніше:
- 20 квітня народний депутат України Олексій Гончаренко влаштував у ПАРЄ відразу два скандали за день.
- Виступаючи з місця, Гончаренко розгорнув прострелений прапор України з фронту на Донбасі. У відповідь президент асамблеї Хендрік Дамс перервав його виступ, відключивши тому мікрофон.
- Також Гончаренко спробував домогтися від канцлера Німеччини Ангели Меркель визнання, що та вважає лідера Росії Володимира Путіна вбивцею. Однак однозначної відповіді німецький політик не дала. Її формулювання виявилися вельми дипломатичними.